Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jede vierte Frau in Deutschland erlebt laut Bundeskriminalamt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch einen Partner. Gloria, die im Speyerer Umland lebt, ist eine dieser Frauen. Ihre Erlebnisse verarbeitet sie in einem Podcast. In diesem Jahr wollte sie das Thema noch stärker in die Öffentlichkeit rücken. Doch dann kam Corona dazwischen.

Zweimal war die 34-Jährige im Frauenhaus – einmal in Nürnberg, einmal in Speyer. In Bayern sei es ihr heutiger Ex-Mann gewesen, der ihr während der Ehe und danach das Leben zur Hölle