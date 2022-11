Speyer beteiligt sich am 25. November am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Um 12.15 Uhr wird der Stadtvorstand vor dem Speyerer Rathaus die Flagge von Terre des Femmes hissen. Insgesamt beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder 54 Speyerer Behörden und Institutionen. „Geschlechtsspezifische Gewalt und Femizide, wie auch in der vergangenen Woche in unserer Stadt geschehen, sind leider immer noch allgegenwärtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, nicht wegschauen und von Gewalt betroffene Frauen ermutigen, sich Hilfe zu holen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Vergewaltigungen, schwere Körperverletzung, sexuelle Nötigungen, sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz, Stalking und Frauenmorde – die Facetten geschlechtsspezifischer Gewalt seien groß und betreffen Frauen und Mädchen, egal welcher Herkunft, Religion und sozialer Schicht. In diesem Jahr beschäftigt sich der Speyerer Arbeitskreis gegen Gewalt gegen Frauen mit dem Thema digitale Gewalt. Dazu gibt es am Freitag, 25. November, 10 Uhr, im Historischen Rathaus einen Vortrag.