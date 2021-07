Gewalt an Frauen bleibt in Speyer ein Thema. „Der Beratungsbedarf ist nach dem zweiten Lockdown immens angestiegen“, sagte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Lena Dunio-Özkan. Sie berichtete von zahlreichen Anfragen an den Mädchen- und Frauennotruf, die Beratungsstelle des Frauenhauses, die Polizei und die Stadtverwaltung.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hätten die Einrichtungen in der Domstadt nur wenige Anfragen verzeichnet, so Dunio-Özkan. Insgesamt seien Schutzeinrichtungen im vergangenen Jahr verstärkt nachgefragt worden. Mit einem an öffentlichen Orten und im Internet zugänglich gemachten Überblick über Anlaufstellen für Opfer von Gewalt habe die Stadt präventiv reagiert, betonte die Gleichstellungsbeauftragte. Auf offizielle Zahlen über die Verbreitung von Gewalt an Frauen zurückzugreifen, sei nicht nur in Pandemiezeiten schwierig, erklärte Dunio-Özkan.

Anlass ihrer Ausführungen im Sozialausschuss war eine Anfrage der SPD-Fraktion. Diese hatte auf bundesweit besorgniserregende Zahlen verwiesen und die Bedeutung präventiver Maßnahmen herausgestellt.