Um Überschwemmungen zu verhindern, ist in der Verbandsgemeinde Lingenfeld einiges auf den Weg gebracht worden. Die Ufer der Bäche sollen genauer betrachtet werden.

42 Zentimeter hoch könnte das Wasser bei einem Starkregenereignis der Stufe 7 am Gebäude des Schwegenheimer Kindergartens stehen. Das zeigt ein 3D-Modell, das Wehrleiter Steffen Andres und der Beigeordnete Holger Hellmann ( FWG) im Gemeinderat vorführen. Es ist nur ein Beispiel, aber es veranschaulicht, wo bei solchen extremen Wetterlagen Gefahr drohen kann. Katastrophen wie die Ahrtal-Flut 2021 sollen sich in Rheinland-Pfalz nicht noch einmal ereignen können. Eine der Konsequenzen, die das Land daraus gezogen hat, ist die Einführung des Programms „Hydrozwilling“. In ihm ist praktisch jedes Gebäude im Bundesland als 3D-Modell erfasst. Jeder Bürger könne dort nachsehen, wie gefährdet sein Haus bei verschiedenen Starkregenszenarien ist, erklärt Andres. Die Modellrechnungen beginnen bei Stufe 7, das ist ein Ereignis, bei dem binnen einer Stunde zirka 40 bis 47 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. Mithilfe des drehbaren dreidimensionalen Modells lasse sich gut erkennen, wo Wasser eindringen könnte, weil es zum Beispiel einen bodentiefen Eingang gibt. Der Schwegenheimer Kindergarten steht in einem Gebiet, wo es bei Starkregen eine gewisse Überschwemmungsgefahr gibt. Auch andere Gebäude im Ort könnten unter Umständen 20, 30 oder 40 Zentimeter im Wasser stehen. Anderswo in der Verbandsgemeinde Lingenfeld kann es sogar noch kritischer aussehen. „In Freisbach ist zum Beispiel an einem Haus ein Wasserstand von 1,50 Metern möglich“, berichtet Andres.

Um die Einwohner der Verbandsgemeinde für die Gefahren zu sensibilisieren, aber auch um darauf hinzuweisen, was sie selbst tun können, soll es bald einen Flyer geben. Die Werke könnten nicht dafür sorgen, dass die Kanäle bei jedem erdenklichen Starkregenereignis das Wasser komplett und schnell genug abführen können. „Jeder Häuslebauer hat auch eine Eigenverantwortung ab der Grundstücksgrenze“, sagt Andres. Ein Beispiel ist der Einbau von Rückstauklappen, die Gebäude vor Überflutungen durch Abwasser schützen, das bei Starkregen oder Kanalverstopfungen aus der Kanalisation zurück ins Haus gedrückt wird. Da Starkregen anders als zum Beispiel ein Rheinhochwasser ganz plötzlich und unerwartet auftreten kann, sind auch die Möglichkeiten der Feuerwehr begrenzt, den Bürgern präventiv zu helfen. Jeder Bürger könne aber zum Beispiel leere Sandsäcke bei der Verbandsgemeindeverwaltung erwerben. Diese und weitere Infos sollen sich in dem Infoflyer finden, den Jana Hinderberger zusammenstellt, die bei der Verbandsgemeindeverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Er werde auch QR-Codes mit Links zu weiterführenden Internetseiten enthalten. Noch unklar ist, auf welchem Weg er in physischer Form verteilt wird. In jedem Fall wird er online abrufbar sein. Fertig sein soll der Flyer Ende Mai.

Sorge um kritische Infrastruktur

Ein wichtiges Thema für den Wehrleiter und alle, die sonst damit betraut sind, die Verbandsgemeinde vor den Folgen von Starkregen und Hochwasser zu schützen: die Sicherung der kritischen Infrastruktur. Um herauszufinden, ob beispielsweise die Stromversorgung oder der Datenaustausch via Internet bei extremen Wettereignissen gefährdet werden, hat Andres begonnen, Kontakt mit Firmen wie den Pfalzwerken oder der Deutschen Glasfaser aufzunehmen. In Schwegenheim sei beispielsweise schon ein Trafohäuschen versetzt worden.

Die Bäche, die durch die Verbandsgemeinde Lingenfeld fließen, können dann zur Gefahr werden, wenn im Pfälzerwald viel Regen fällt und große Wassermengen über sie in die Vorderpfalz transportiert werden. „Die Verbandsgemeinde möchte für die Fließgewässer eine Gewässerschau durchführen“, kündigt Andres an. Es geht dabei um den Hainbach, den Hofgraben und die Druslach. Sie fließen durch vier der fünf Ortsgemeinden – lediglich in Freisbach gibt es trotz des Namens keinen Bach. Während beim Hofgraben und der Druslach, die sich aus Queich und Fuchsbach speisen, die Wassermenge durch den Fuchsloch-Durchlass bei Offenbach begrenzt wird, ist dies beim Hainbach anders. Er könnte weiter über die Ufer treten. Umso wichtiger ist es deshalb, dass rechts und links des Bachs wie vorgeschrieben ein Streifen von 10 Metern freigehalten wird. Das ist in der Verbandsgemeinde nicht immer der Fall, wie der Wehrleiter berichtet. „Es wurden dort immer wieder Bauten errichtet oder Material gelagert“, erklärt Andres. Zwar sei die Situation nicht vergleichbar mit dem Ahrtal, aber es könne so passieren, dass sich Treibgut ansammle oder eine Betonwand direkt am Ufer abbreche und das Wasser aufstaue. „Das Ziel ist, die Gewässer so hinzubekommen, dass eine möglichst geringe Gefährdung der Bevölkerung erreicht wird“, sagt er.

Gewässerschau soll Probleme lösen

Eine solche Gewässerschau, bei der die Bäche in ihrem gesamten Verlauf vor Ort in Augenschein genommen werden, muss bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) beantragt werden. Das soll laut Andres im Verlauf des ersten Halbjahrs geschehen. Bis die Gewässerschau tatsächlich stattfindet, könne es aber noch einige Monate dauern. Die Probleme sollen nach der Vorstellung des Wehrleiters idealerweise einvernehmlich mit den Grundstückseigentümern gelöst werden, die im Vorfeld auch angeschrieben würden, sodass sie bei dem Ortstermin anwesend sein können.

All die schon umgesetzten oder noch geplanten Maßnahmen sind Teil der Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte, die ein Planungsbüro für alle fünf Orte der Verbandsgemeinde erstellt hat. Die darin enthaltenen Punkte würden sukzessive abgearbeitet, sagt der Wehrleiter. „Wir haben eine recht flache Topographie. Reißende Wassermassen wie im Ahrtal wird es hier so nicht geben“, sagt Andres. Wappnen sollten sich die Gemeinden und ihre Bewohner seiner Meinung nach dennoch: „Es kann auch hier vorkommen, dass in ganzen Straßenzügen die Keller volllaufen.“