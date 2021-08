SPEYER. Auch an den Tennisspielern gehen Änderungen während des weiter grassierenden Coronavirus nicht gänzlich vorbei. Erstmals wurde, was in anderen Bundesländern schon normal ist, hierzulande die Saison aufgeteilt. Die Meinungen dazu gehen auseinander, trotz allem wird aber Verständnis für den Verband gezeigt.

„Mir gefällt diese Saison überhaupt nicht, sie ist viel zu lang gezogen“, sagt Bernhard Bockstiegel, Sportwart des TC Römerberg, der dennoch dem Tennisverband Pfalz (TVP) viel Respekt für dessen mehrfach umgeplante Saison zollt.

Im September statt im Mai

Denn ganz wie gewohnt ging es in diesem Jahr nicht los mit der Tennissaison. Üblicherweise werden im April langsam die Plätze geöffnet und im Mai die ersten Bälle in der Medenrunde über die Netze geschlagen. In diesem Jahr jedoch beschlossen die Verantwortlichen für die Ligen auf Rheinland-Pfalz-Ebene, dass soweit notwendig auch über den Sommer hinaus gespielt wird. Aufgrund der Entwicklungen im Bezug auf das Coronavirus war ein Beginn der Medenrunde, wie üblich im Mai, noch nicht möglich. So wurden eben diese Mai-Termine einheitlich in allen Altersklassen, soweit dies aufgrund der Vielzahl von Spielterminen notwendig war, in den September verschoben. Der Tennisverband Pfalz folgte dieser Entscheidung und verschob die Termine der Pfalzspielklassen bis hin zur C-Klasse ebenfalls in den September.

Vorerst noch unangetastet blieben die Spieltermine im Juni und Juli. Doch einige Wetterkapriolen und Spielverlegungen sorgten dafür, dass noch weitere Spieltermine in den September verlegt wurden. In Extremfällen ist es sogar so, dass Mannschaften aus einigen Ligen ihre Runde bereits beendet haben, andere hingegen noch bis zu drei Spiele auszutragen haben. Bringt die Sommerpause Vorteile oder sollte in der nächsten Saison zum alten System mit einer Medenrunde über wenige Wochen zurückgekehrt werden?

Turniere schlechter besetzt

„Ich vermute auch, dass die Turniere in den nächsten Wochen weniger gut besetzt sind. Die Spieler können nicht parallel in der Medenrunde und bei den Turnieren spielen. Das blockiert die Turniere“, sagt Römerbergs Bernhard Bockstiegel und verweist auf einen regional gut abgestimmten Terminplan. Dennoch sehe er den Vorteil, dass im vergangenen Mai eben einige Freiheiten privater Natur bestanden haben, die sonst während der Medenrunde nicht vorhanden gewesen wären. Als gut sieht es der Römerberger Sportwart an, dass nun wegen der wohl zu erwartenden Urlaubswünsche vieler Spieler vom Verband eine Saisonpause eingezogen wurde. „Aber, dass wir jetzt im September nur zwei Spiele haben, das gefällt mir nicht“, sagt er und sieht eine echte Teilung, mit der Hälfte der Spiele vor der Sommerpause und den restlichen Partien nach der Unterbrechung, als zielführender an.

Doch die Turnierproblematik lässt Bockstiegel nicht los. „Viele werden im August und September etwas für ihre Leistungsklasse machen wollen. Wir hätten die Medenrunde lieber im August fertig gespielt und hätten dann Turniere gespielt“, meint der Sportwart, der sich nunmehr gedanklich wegen der Sommerpause nicht mehr in der Medenrunde sieht. Auch finanziell könne es sein, dass die Turnierveranstalter beeinträchtigt werden.

Nicht so gut für die Familie

Mögliche Dezimierungen der Teams, eben aus Urlaubsgründen, empfindet er als Glückssache. „Da kann bei einem selbst mal jemand fehlen, aber auch beim Gegner. Alle Spieler stehen fast nie zur Verfügung“, sagt Bockstiegel, der jedenfalls auf einen Saisonverlauf nach dem Gusto „vergangener Jahre“ hofft.

Marc Müller-Frey vom TC Dudenhofen, Kapitän der Herren 30, sieht die kurze Unterbrechung, um später nur noch ein Spiel auszutragen, nicht als gut an. „Wenn, dann müsste man mit einer richtigen Hin- und Rückrunde spielen. Das wäre besser. Aber es ist immer der ganze Sonntag weg, das ist nicht so gut für die Familie. Wir sind auch mal froh, wenn die Runde vorbei ist“, sagt Müller-Frey. Er könne sich jedoch vorstellen, in kleinen Ligagruppen mit Hin- und Rückrunde zu spielen. „Optimal ist das aber auch nicht. Die Ergebnisse sind oft deutlich, da wird es im Rückspiel genau so deutlich werden wie in der Hinrunde“, fügt der Dudenhofer an.