Das Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung Speyer will anlässlich seines 20-jährigen Bestehens der Bevölkerung etwas Gutes tun. Am Mittwoch, 25. September, veranstaltet es deswegen einen Gesundheitstag und hofft auf möglichst viele Teilnehmer.

Zahlreiche Infostände, Mitmachaktionen, Workshops und Impulsvorträge des Gesundheitstags werden laut Ankündigung im Pädagogischen Landesinstitut, Butenschönstraße 2, angeboten. Von 10 bis 16 Uhr werden nicht nur die Mitarbeiter der am Netzwerk beteiligten Betriebe und Behörden, sondern alle Interessierten mit einem „sokratischen Motto“ gelockt, so die Veranstalter: „Wer die Welt bewegen will, sollte zuerst sich bewegen.“ Der Eintritt ist frei.

Angekündigt sind unter anderem Gesundheitschecks für den Rücken und das Herz-Kreislauf-System. In Vorträgen und Workshops geht es zum Beispiel um Darmkrebsvorsorge, „Embodiment“, mentale Frische, Übungen zur Schnellentspannung, sowie für Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit, psychische Gesundheit und Ergonomie am Arbeitsplatz. Zudem stehen Ernährungsthemen wie „Fit und gesund mit Mineralwasser“ oder „Mythen und Neues über Alkohol und Co“ auf dem Plan. Größter Anbieter sei die Rentenversicherung.

Das Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung Speyer geht auf eine Initiative der damaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer, der Rentenversicherung, der Stadtverwaltung und der Stadtwerke zurück. „Die Gründer hatten die Idee, das Thema betriebliche Gesundheitsförderung gemeinschaftlich für alle Beschäftigten in den Unternehmen und Betrieben zu implementieren“, erzählt der heutige Vorsitzende Michael Hemmerich von den Anfängen im Jahr 2004. Im Laufe der Jahre wuchs das Netzwerk auf 33 Mitgliedsbehörden, -betrieben und -unternehmen im Jahr 2019 an. Dann wurde der bis dahin lose Zusammenschluss – aus organisatorischen und rechtlichen Gründen, wie Hemmerich sagt – in einen Verein umgewandelt.

„Gemeinsam können wir so seit Jahren einzelne Maßnahmen, wie das ,Netzwerkschwimmen’ oder auch wechselnde Yoga-Kurse zu adäquaten Preisen regelmäßig anbieten“, berichtet Hemmerich. Mit dem Gesundheitstag zum Jubiläum wolle es nun auch seine Bekanntheit steigern.