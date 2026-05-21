Am Badeweiher „An der Steinernen Brücke“ in Neuhofen hat vor dem Start der Badesaison die Blaualgenblüte begonnen. Darüber informiert das Landesamt für Umwelt. Demnach wurde bei einer Messung am 13. Mai festgestellt, dass das Gewässer teilweise stark gelbgrün verfärbt sei und der Grenzwert für potenziell toxische Cyanobakterien leicht überschritten werde. Dadurch besteht laut Landesamt ein Gesundheitsrisiko. Auffällig gefärbte Bereiche sollten von Badegästen gemieden und Warnhinweise beachtet werden. Das Landesamt weist ebenso darauf hin, dass die Rettung Ertrinkender wegen geringer Sichttiefe erschwert würde. Die Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen wird am Freitag Hinweisschilder aufstellen. Nach Angaben einer Mitarbeiterin geht das Landesamt davon aus, dass sich die Blaualgen bei warmen Temperaturen und sonnigem Wetter, das ab dem Wochenende prognostiziert wird, zurückziehen. Die nächste Untersuchung der Wasserqualität ist für 28. Mai vorgesehen.