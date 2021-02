Mit einer 30:9-Mehrheit hat der Stadtrat Speyer am Donnerstagabend eine Resolution verabschiedet, mit der er Verbesserungen beim Gesundheitsamt fordert, in der Standortfrage aber vage bleibt. Der Entwurf der SPD-Fraktion wurde noch ergänzt, sodass sich auch CDU und SWG damit anfreunden konnten. FDP und Linke hätten sowieso zugestimmt, Grüne und AfD sorgten für die Gegenstimmen.

SPD-Sprecher Walter Feiniler begründete, das System der Gesundheitsämter sei in der Corona-Pandemie an seine Grenzen gestoßen. Insbesondere der Informationsfluss aus Ludwigshafen, wo das Amt derzeit bei der Kreisverwaltung sitzt, nach Speyer sei mangelhaft gewesen. Seine Diagnose: „kaputtgespart“. Aurel Popescu (Linke) pflichtete bei. CDU und SWG wollten den Schwerpunkt nicht auf die Standortfrage gesetzt sehen – die SPD fordert ein eigenes Gesundheitsamt oder zumindest eine Außenstelle in Speyer. Sie könnten sich mit einer Außenstelle anfreunden, wenn diese sich als vorteilhaft erwiese, so Axel Wilke (CDU) und Sarah Mang-Schäfer (SWG). Vor allem geht es ihnen allerdings um eine bessere personelle und technische Ausstattung des Amts. Dies wurde dann in der Resolution ergänzt.

Zwei Fraktionen dagegen

Die Grünen waren dagegen, weil sie trotz Einigkeit beim Grundproblem den Zeitpunkt und das Zustandekommen der Resolution für ebenso falsch hielten wie die Forderung nach einem eigenen Standort. Die AfD lehnte die Initiative als „teure Symbolpolitik“ ab. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte als Erste ein eigenes Amt für Speyer gefordert.