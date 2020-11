Der Landrat hat gesprochen, die Sache ist beendet? Nicht für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die SPD-Politikerin hält an ihrer Forderung für ein eigenes Gesundheitsamt in Speyer fest. Derzeit ist die Behörde beim Rhein-Pfalz-Kreis angesiedelt, dessen Landrat Clemens Körner (CDU) ebenso wie das Land keine Änderung wünscht. Auch Körner meldet sich abermals zu Wort.

Seiler hatte ihre Forderung Ende August erhoben und damit begründet, dass gerade in der Pandemie-Zeit kurze Wege und schnelle Abstimmungen wichtig seien. Sie begrüße es nun, dass eine Diskussion in Gang gekommen sei; die Ablehnung von Land und Kreis erachtet sie als „vorläufig“. Die Corona-Herausforderungen zeigten, „dass die erhofften Vorteile der Umorganisation und Zusammenlegung der Gesundheitsämter leider ausgeblieben sind“. Die räumliche Distanz erschwere das Krisenmanagement erheblich.

„Es ist an der Zeit, dass wir die Pandemie als Stresstest und Chance für unser Gesundheitssystem begreifen“, so die Oberbürgermeisterin in einer Pressemitteilung. Daraus müssten die richtigen Schlüsse gezogen werden. Es gehe auch darum, öffentlich zu diskutieren, „was wir unter einer ordnungsgemäßen und flächendeckenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verstehen“. Stadt und Kreis spürten nicht nur wegen der Pandemie Engpässe, „sondern insbesondere, weil im Bereich des Personals und der Ausstattung des Gesundheitswesens jahrzehntelang an den falschen Stellen gespart wurde“, so Seiler.

Fester Ansprechpartner wichtig

Sie brauche eine Gesundheitsbehörde mit festem Ansprechpartner, der auch an den Lagebesprechungen in Speyer teilnehmen könne: „Die von Landrat Clemens Körner getätigten Aussagen überzeugen mich nach den Erfahrungen der letzten Monate daher leider nicht.“ Das Gesundheitsamt mit Sitz in Ludwigshafen sei seit 1995 für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer sowie den Landkreis und somit für mehr als 425.000 Einwohner zuständig, so Seiler. Sie will „in dieser Sache hartnäckig sein“.

Körner hat sich am Donnerstag in einer Pressemitteilung gegen SPD-Landtagsbewerber Walter Feiniler gewandt, der wie Seiler ein eigenes Amt in Speyer fordert und Körner fehlenden Weitblick vorwarf. „Man könnte meinen, die Corona-Pandemie würde über Zuständigkeitsfragen gelöst“, so Körner. Aktuell mehr als 100 Kräfte leisteten im Gesundheitsamt Großes. Die Kreisverwaltung habe ihre finanzielle Beteiligung am Abstrichzentrum Speyer zugesagt und begleite dieses auch fachlich. Die Bürger könnten derzeit „gerade alles andere als Zuständigkeitsfragen gebrauchen“.