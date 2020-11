Der Speyerer SPD-Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidat Walter Feiniler fordert trotz der Absage von Land und Landkreis weiter ein eigenes Gesundheitsamt für die Domstadt. „Bei einem Gespräch zwischen Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und mir im Dezember werde ich dieses zum Thema machen“, hat er am Mittwoch in einer Stellungnahme zum Bericht „Kommt gar nicht in Frage“ in der Dienstagausgabe angekündigt. Landrat Clemens Körner (CDU) fehle es „wohl an der nötigen Weitsicht“, kritisiert Feiniler. Der Landrat sage selbst, dass das Gesundheitsamt am Rande der Leistungsfähigkeit stehe. „Gerade deswegen braucht es ein eigenständiges Gesundheitsamt für Speyer und die Region.“ Feiniler weist darauf hin, dass das derzeit für Speyer zuständige Gesundheitsamt in Ludwigshafen in der Corona-Krise von Mitarbeitern der Stadt Speyer unterstützt werde und sich die Stadtverwaltung Speyer als Infektionsschutzbehörde unter anderem mit dem Aufbau eigener Teststationen sehr engagiert habe, was eigentlich nicht Aufgabe der Stadt Speyer sei. Dafür gebe es keine Kostenerstattung von Lands und Kreis. Feiniler: „Hier hätte ich mir von beiden Seiten eine Unterstützung erhofft.“