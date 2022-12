Einige Kinder haben sich gestern etwas gewünscht, was kein Geld kostet, ihnen aber sehr wichtig ist: Ben (7) möchte gerne seinen Freund wieder besuchen. Er sagt, dass er ihn lange nicht gesehen habe, weil er krank sei. Lia (9) wünscht sich, dass ihre Oma wieder gesund wird. Zusätzlich hätte sie gerne neue Ohrringe ohne Nickel. Lema (8) hofft darauf, dass es ihrem kleinen Bruder, der noch im Bauch ihrer Mama ist, gut geht. Weiter wünscht sie sich, dass ihre Mutter und ihr Stiefpapa zusammenbleiben, denn ihr richtiger Papa sei im Krieg in Syrien gefallen. Mika (6) will seine Uroma in der Türkei besuchen. Weiter wünscht er sich ein neues Fußballtrickot von Robert Lewandowski. Luzie (6) will an Weihnachten mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Paula (6) möchte gerne eine Frisierpuppe sowie eine fluffig weiche Barbie und einen Goldhasen haben. Valerie (6) hofft auf ein Spielzeugauto und einen Kuschelbär, Charlotte (11)auf ein neues Bett und viele Bücher. Edith (11) würde sich über einen neuen Schrank, einen Fahrradhelm und einen Mülleimer freuen, Sophia auf Baby Born und Konfetti. Luisa (6) wünscht sich eine Barbie Traumvilla, einen Kuschelfuchs und einen riesigen Kuschelhasen, Julie (6) ein Freundebuch, Charlotte (6) eine Harry-Potter-Eule, Marla (9) einen Golden Retriever Plüschhund und Klara (8) den Zauberstab von Harry Potter. Lea (7) hätte gerne neue Handschuhe, Glitzerkleber und -stifte, Lotta (4) Baby Born, ein Schleichpferd und ein Spielhund. Paul (4) wünscht sich eine Tonie-Box und Pokémon-Spielkarten, Victoria (4) drei Puppenbetten und einen Rucksack, Sebastian (4) ein Plaxmobil und eine Feuerwehrstation. Amelie (8) würde sich über ein ferngesteuertes Auto und einen Wasserpark von Playmobil freuen, Jakob (3 1/2) über ein Fahrad und eine Autorennbahn, Fabrian (9) über eine Zielscheibe fürs Bogenschießen. Pauline (4) wünscht sich Tonie-Kopfhörer einen Puppensitz und ein Playmobil-Haus, Amelie (8) ein goldenes Tuch, Ella (9) einen Roboter, ebenfalls wie Jakob (4) der dazu noch gerne ein ferngesteuertes Auto sowie Gold und einen Stern hätte. Moritz (5) hofft auf die Polizei von Playmobil, Leon (3) auf einen Dino, Patrick (3) auf Magnete und Jayden (8) auf eine Drohne mit Kamera. Luna (6) will coole Klamotten, einen neuen Schal und ein Tagebuch haben, Hanna (6) ein Elsa-Tagebuch, eine neue Elsa-Figur und ein Elsa-Kuscheltier. Ella (5) freut sich auf einen Baby-Born-Hund mit passender Puppe, einen Hund der Kacka machen kann und einen Hamsterstall zum Spielen. Nikita (4) wünscht sich Monster Truck und für ihren kleinen Bruder Nikolas (10 Monate) ein kleines Spielzeug-Motorrad.