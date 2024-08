Der Aktionsbus „Herzenssache Lebenszeit“ macht Halt in Speyer. Ärzte und weitere Fachleute des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses sowie externe Spezialisten informierten dabei über Schlaganfall und Diabetes sowie Nierenerkrankungen. Termin: Montag, 26. August, 10 bis 16 Uhr, Maximilianstraße (Höhe Bürgerbüro). Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Kampagne des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) übernimmt die Schirmherrschaft für den Aktionstag in der Domstadt.

Am Montagvormittag vor Ort ist laut Ankündigung unter anderem Diakonissen-Chefarzt Harald Schwacke. „Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus sind wir auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert. Zu unserem Leistungsspektrum zählen sämtliche gängige diagnostische und therapeutische Verfahren“, sagt er. Die Veranstalter verweisen auf „die übergreifende Zusammenarbeit von Fachärzten, Kliniken, Selbsthilfegruppen, Herstellern, Politikern und Verbänden, die unsere Aufklärungsarbeit erfolgreich macht“. So seien am Montag auch niedergelassene Neurologen und die Herzstiftung beteiligt. Interessierte können sich bei den Fachleuten ausführlich rund um die Krankheiten informieren, unter anderem den Blutdruck sowie den Blutzucker- und Cholesterinspiegel messen lassen.