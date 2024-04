„Kein weiteres Verzögern mehr: Beitritt zum Gesunde-Städte-Netzwerk jetzt!“ Das fordert die Stadtratsfraktion Unabhängig für Speyer (UfS) in einer Pressemitteilung. Sie bezieht sich auf eine Debatte im Stadtrat und die Berichterstattung zum Thema kommunale Gesundheitsförderung in der Ausgabe vom 3. April. Die UfS setze sich schon seit ihrer Gründung 2022 für eine „gesunde Stadt“ und den Beitritt zum Gesunde-Städte-Netzwerk ein. Die Mitteilung der zuständigen Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), dass der Beitritt schon 2018 und 2021 beschlossen, nur noch nicht vollzogen sei, befriedige sie nicht. Kabs hatte berichtet, dass der Antrag folgen werde, die Stadtverwaltung aber noch nicht soweit sei. UfS fordere anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April „erneut dringlich den Beitritt zum Gesunde-Städte-Netzwerk ohne weiteres Zögern und Zaudern durch das zuständige Fachdezernat“, so Vorsitzende Rosemarie Keller-Mehlem.