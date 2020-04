Die Polizei ermittelt gegen einen 39-Jährigen aus Ludwigshafen, der ein gestohlenes Minimotorrad zum Verkauf angeboten haben soll. Das kleine Fahrzeug, ein sogenanntes Pocket Bike, war nach Angaben der Beamten in der Nacht zum 14. April aus einem Carport in Otterstadt verschwunden. Am Samstag nun meinte der 28 Jahre alte Besitzer, sein gestohlenes Zweirad auf einer Internetplattform entdeckt zu haben. Er erstattete Strafanzeige bei der Polizei Speyer. Im Rahmen der Ermittlungen habe ein Ludwigshafener als Verkäufer ausfindig gemacht werden können, heißt es im Bericht der Beamten. Das Pocket Bike wurde sichergestellt und dem Eigentümer ausgehändigt.