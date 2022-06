Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung eines 25- und eines 31-Jährigen am 1. Juni ein schwarzes Pedelec der Marke Gazelle sichergestellt. Die Beamten gehen einer Mitteilung vom Freitag zufolge davon aus, dass das E-Bike gestohlen wurde. An dem Fahrrad sei ein hochwertiges schwarzes Faltbügelschloss angebracht. Auf dem hinteren Schutzblech ist der Aufkleber eines Speyerer Fahrradgeschäfts zu erkennen. Dennoch konnte der Besitzer nicht ermittelt werden. Hinweise auf den Eigentümer können per Telefon 06232 137-0 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gemeldet werden.