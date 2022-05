Von einem Einsatz „wie im Film“ berichtete die Polizeiinspektion Speyer am Donnerstag: Laut Bericht meldete ein verwunderter Zeuge am Morgen gegen 5.10 Uhr einen VW in der Rulandstraße, bei dem Reifen und Felgen fehlten. Das Auto stand demnach nur auf Backsteinen. Die Polizei konnte laut ihrem Bericht die 34-Jährige Besitzerin des Wagens ausmachen. „Sie war über den Zustand ihres Vehikels ebenso überrascht und teilte mit, dass es sich tatsächlich um einen Diebstahl handelte“, so die Beamten. Sie bitten darum, dass sich Zeugen, die am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rulandstraße gesehen haben, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.