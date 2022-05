Seit 2018 gibt es den Gestaltungsbeirat der Stadt Speyer. Das unabhängige Expertengremium, in dem fünf Architekten die Qualität vor allem größerer geplanter Neubauprojekte beurteilen, soll jetzt eine Neuausrichtung erfahren. Die Stadt teilt nach nichtöffentlicher Beratung auf Anfrage mit, dass vor allem schon Einigkeit darüber bestehe, die Arbeit des Beirats verstärkt öffentlich darzustellen. „Grundsätzlich werden künftig alle Themen im öffentlichen Teil beraten, außer es gibt nachvollziehbare Gründe, die dagegen sprechen“, so eine Stadtsprecherin. Bisher hatten Bauherren die Nichtöffentlichkeit selbst vorgeben können. Neu sei auch, dass über die Mitglieder und die Arbeit des Gestaltungsbeirats künftig auf der Homepage der Stadt Speyer informiert werde. Die genaue Ausgestaltung der Geschäftsordnung des von Dietrich Gekeler (Karlsruhe) in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung geleiteten Beirats obliegt dem Stadtrat.