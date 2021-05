Die Gespinstmotten, die zunehmend an Sträuchern in Speyer auftauchen, stellen keine Gefahr für Menschen und Tiere dar. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit, nachdem sich mehrere Bürger bei der Abteilung Stadtgrün gemeldet und Sorgen bekundet hatten. Die Insekten, die zur Familie der Schmetterlinge gehören und von denen es weltweit rund 900 Arten gibt, befallen laut Stadt vornehmlich Ziergehölze wie Pfaffenhütchen, Schlehe und Kirschgewäsche. Auch bei Weiß- und Rotdornen könne man sie finden. Über den Pflanzen bilde der Gespinstmottenfalter weiß-silbrige Gespinste, in denen meist viele Larven lebten. Sie fräßen so viel, dass sie oft kahle Stellen an den Sträuchern verursachten. Für die Pflanzen hat das laut Mitteilung der Stadt aber keine schwerwiegenden Folgen. Nach der Verpuppung der Laven lösten sich die Gespinste wieder mit dem nächsten Regen auf. Verwechselt werde die Gespinstmotte häufig mit dem Eichenprozessionsspinner. Während die Larven der Gespinstmotte jedoch bedenkenlos aufgesammelt oder weggeschnitten werden können, dürfen die Raupen und Nester des Eichenprozessionsspinners auf keinen Fall berührt werden, warnt die Stadt.