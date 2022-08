Als eine 65-jährige Frau am Dienstag gegen 11 Uhr mit ihrem Roller auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Else-Kling-Straße zwischen zwei Metallstangen hindurchfahren wollte, übersah sie dabei ein Stoffband, das zwischen den Stangen gespannt war. Wie die Polizei weiter berichtet, stürzte die Frau mit ihrem Roller wegen des Bandes und zog sich dabei Schürfwunden sowie eine Platzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die Hinweise dazu machen können, wer das Band zwischen den Stangen gespannt hat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.