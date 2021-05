Mehrere Verstöße legt die Polizeiautobahnstation Ruchheim einem 44-jährigen Transporter-Fahrer zur Last, den sie am Sonntag auf dem Parkplatz „Birkenschlag“ an der A61 bei Speyer gestoppt hat. Für das Gespann mit Anhänger habe sein Führerschein der Klasse B nicht ausgereicht. Laut Mitteilung wäre die Klasse BE erforderlich, mit der Personenkraftwagen und Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von zusammen sieben Tonnen bewegt werden dürfen. Die Beamten hätten außerdem festgestellt, dass der Tüv des Transporters seit sechs Monaten abgelaufen war und dass die Betriebserlaubnis des Wagens auch aus anderen Gründen erloschen war: Sie nennen technische Veränderungen und folierte Seitenscheiben. Der Anhänger sei noch vor Ort sichergestellt worden, auf den Mann komme jetzt ein Strafverfahren zu.