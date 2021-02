Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Wolfgang Germann ist Gestalter und Schauspieler und seit 25 Jahren in der Branche. „So wie die Alltagsstimmung gedrückt ist, so wirkt es sich auch auf meine Arbeit aus“, sagt er zu seiner aktuellen Situation.

Es werde viele Verluste geben und es werde Jahre dauern, bis wir wieder annähernd so weit seien, wie vor der Krise –und die Pandemie könne aus seiner Sicht zur Lehre werden für die viel größere Bedrohung des Klimawandels.

Alltag umgekrempelt

Markus Melchiori ist Domkapellmeister und seit 22 Jahren in der Branche. Die Corona-Krise hat seinen Alltag erheblich umgekrempelt. Wo vor einem Jahr noch die praktische Probenarbeit in den großen Chorgruppen im Vordergrund stand, versuche er mit seinem ganzen Team viele Dinge auf digitale Angebote umzustellen. Der gesamte Domsingschul-Alltag musste in allen Bereichen (Proben, Stimmbildung, Instrumentalunterricht, Grundschulbetrieb, Hausaufgabenbetreuung) völlig neu gedacht und der jeweils geltenden Verordnung angepasst werden. Proben und Aufführungen in kleineren Ensembles setzten bislang aber auch viel Kreativität und Ideen frei. Die Kernaufgabe, die musikalische Gestaltung der Gottesdienste im Dom, habe dabei oberste Priorität und stehe im Mittelpunkt seiner täglichen Arbeit.

Die Dommusik versuche die bei ihr angestellten Honorarkräfte und viele Musikerinnen und Musiker durch regelmäßige Beschäftigung und Engagements durch diese Krisenzeit zu begleiten und zu unterstützen, wo immer es geht.

Kultur schafft Zusammenhalt

Der gesamte Laienmusikbereich werde seiner Meinung nach, recht geschwächt aus dieser Corona-Zeit hervorgehen. Viele Chöre, Orchester, Blaskapellen und ähnliche werden sich neu formieren und finden müssen, sagt er. Andererseits freuten sich alle bisher engagierten Personen ganz sicher auf ein gemeinsames Musizieren in großer Gemeinschaft und sehnten dies herbei.

Neben den hohen Infektionszahlen sieht er ein weiteres gesellschaftliches Problem auf uns zukommen: eine Art große Depression. „Ich denke nicht nur, dass die Krise bei den Kulturschaffenden Auswirkungen hat, sondern auch deutlich bei denjenigen, die gerne Konzerte, Theater und Clubs besuchen: Wollen die Menschen künftig zurück in eine frühere Normalität, in der man dicht an dicht in der Oper, Konzerthaus oder Kirche nebeneinander sitzt?“

Eine der alle Bürgerinnen und Bürger treffenden Auswirkungen der Corona-Krise seien zu erwartende schwindende Finanzmittel in den kommenden Haushalten des Landes, der Kommunen und der Kirchen. Deshalb brauche es ein klares Bekenntnis der Politik und der kirchlichen Verantwortungsträger zur Kultur in den nächsten Jahren. Kunst und Kultur sei nicht Unterhaltung und nicht dem Freizeitbereich zuzuordnen. „Kultur und Musik stiften Gemeinschaft, tragen zum Wohlbefinden der Menschen bei und sind für den Zusammenhalt der Gesellschaft von großer Wichtigkeit.“ Die professionellen Kultureinrichtungen wie die Staats- und Kommunalorchester, die Theater mit all ihren Sparten, die Musikfestivals, die freie Szene, die Kirchenmusik und der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistete ebenso wie die Laienmusik einen unschätzbaren Beitrag für unser Gemeinwesen. Diese gelte es weiterhin nach Kräften zu fördern.

