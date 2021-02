Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Simone Pepping-Sattelberger ist Opern- und Konzertsängerin sowie Gesangslehrerin und seit 25 Jahren in der Branche. „Leider wurden alle Konzerte abgesagt, traurig, da waren wunderbare Projekte dabei. Das erzeugte zuerst ein Gefühl von Nutzlosigkeit. Kinderchorarbeit war die meiste Zeit nicht möglich, Gesangsunterricht über Zoom erwies sich als nicht nachhaltig. Zeitweise hatte ich die Befürchtung zu verblöden. Museumsbesuche vermisse ich sehr und es ist mir unverständlich, warum sich an der Wursttheke die Menschen drängeln, während das Betrachten eines Gemäldes in einer riesigen Halle als lebensgefährlich eingestuft wird“, sagt sie zu ihrer Situation in der Krise. „Aber dann übernahm ich bei Gottesdiensten den Kantorendienst, die Gemeinden dürfen ja leider nicht in der Kirche singen. Das mache ich sehr gerne, es ist eine ehrenvolle Aufgabe, besonders die alten Choräle und Luther- Lieder sind ein wahrer Schatz.“

Mehr Wertschätzung erwartet

Als Autorin konnte sie in dieser Zeit zwei Orgelmärchen veröffentlichen, andere Stücke folgen vielleicht. In Zeiten von Minimalmusik sei sowas ja gefragt, und das Schreiben von pädagogischen Stücken könne den Alltag durchaus füllen.

Auf die Frage, wie sich die derzeitige Situation auf die Zukunft für Kulturschaffende auswirkte, sagt sie: „Eltern werden ihren Kindern ein Musik- oder Kunst-Studium wohl ausreden wollen.“

Von der Politik erwartet sie in Zukunft als Künstlerin Wertschätzung. Der Staat habe investiert in die künstlerische Ausbildung an Musik- und Kunsthochschulen, habe den Künstlern Steuernummern verpasst. Diskussionen über „Systemrelevanz“ findet sie unerträglich in Zeiten, in denen Gewinnmaximierung das oberste Gebot und Festanstellung der höchste Gott zu sein scheinen. Als qualifizierte Musiklehrerin oder Lehrer auf Honorar-Basis an Musikschulen arbeiten zu müssen sei herabwürdigend, Musiklehrer seien keine Dienstleister, sondern bildeten den Nachwuchs unserer Gesellschaft.

Dienst am Menschen

Die meisten ihrer Kollegen brauchten sehr viele Honorar-Jobs, um ihre Miete zahlen zu können, von Rente gar nicht zu reden. Ihre Erwartung an die Politik ist, sich darauf zu besinnen, dass nicht nur unser Zugang zu Lebensmitteln eine gute Gesellschaft bilde. Der Dienst am Menschen in Pflegeberufen und Bildungseinrichtungen sollte eine deutliche Aufwertung durch andere und deutlich bessere Konditionen erhalten.

