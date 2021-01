Mit den unter http://www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

René Burjack (Buja) ist freischaffender Künstler und seit zehn Jahren in der Branche. Die Krise wirkte sich auf sein künstlerisches Schaffen sehr unterschiedlich aus. „Zuerst war große Verunsicherung und Leere zu Beginn des ersten Lockdowns. Alle Ausstellungen, auf die man sich zum Teil schon seit Wochen und Monaten vorbereitet hat, sind ausgefallen und damit war nicht nur die finanzielle Balance, sondern auch die künstlerische Entwicklung und Karriere bedroht.“

Diese Form der Unsicherheit und die so plötzlich gewonnene Zeit löste bei ihm aber auch so etwas wie eine Trotzreaktion aus … jetzt erst recht. In all dem Desaster sei auch eine Chance gelegen, sich neu zu entdecken, zu erfinden und neue Wege auszuprobieren.

Jeder muss sich einbringen

Auch finanziell habe man sich neu aufstellen müssen. „Für mich hat das Gesamtpaket funktioniert, auch ohne große Unterstützungen und Hilfen in Anspruch nehmen zu müssen. Dabei hat vor allem eine digitale Präsentation in verschiedenen Ausstellungsformaten und auch kleinere Videoaktionen wie zum Beispiel die Digitale Bühne für Künstler ,Support Your Local Artist’ von der Metropolregion Rhein-Neckar geholfen. Hier fanden sich alternative Wege, Kunst zu zeigen und auch zu verkaufen“, sagt er.

Aber alle digitalen Präsentationen seien kein Ersatz und keine langfristige Lösung, denn Kunst finde im realen Raum statt und sei auch nur direkt sinnlich vollständig erfahrbar.

Er hofft, dass sich alle Kunst- und Kulturschaffenden und alle aus der Kreativ- und Veranstaltungsbranche in Zukunft gemeinsam mehr Gehör verschaffen, damit die Politik im nächsten Krisenfall diesen wichtigen Bestandteil (auch wirtschaftlich wichtigen Bestandteil) unseres Landes nicht wieder erst mal übersieht. „Wir brauchen unseren festen und vor allem gleichwertigen Platz in der Branchenlandschaft dieses Landes.“

Er erwartet von der Politik, dass sie Konzepte entwickelt, wie in einem weiteren Krisenfall schnell, transparent und ausgewogen in allen wirtschaftlichen Bereichen Unterstützung erfolgen kann. Aber nicht nur die Politik sei für das Bewältigen einer solchen Krise verantwortlich, sondern auch jeder Teil der Gesellschaft müsse seinen Beitrag solidarisch und pflichtbewusst einbringen.