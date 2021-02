Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Nikola Rümenapf ist Theaterwissenschaftlerin, Sprecherzieherin und Stimmbildnerin und seit 30 Jahren in der Branche. „Als Sprecherzieherin und Stimmbildnerin war natürlich sofort Stillstand. Vor allem, da recht schnell klar wurde, wie gefährlich die Arbeit rund um die Stimme ist. Das bedrückt mich bis heute, da ja die Stimme unser persönlichstes Instrument ist. Das reale, nicht virtuelle Kommunizieren ist ein Grundbedürfnis des Menschen“, sagt sie zu ihren Erfahrungen in der Krise, und weiter berichtet sie: „Im Sommer dann Lockerung, Hoffnung, Hygienekonzepte und dadurch wieder Proben und Präsenzunterricht. Highlights waren zum Beispiel die musikalischen Abendandachten, wo unter anderem unser wunderbares Frauenquartett ,Die Rheintöchter’ eine Andacht gestalten konnte. Sowie die szenische Lesung eines Orgelmärchens von Simone Pepping-Sattelberger kurz vor dem zweiten Lockdown in einer fast leeren Gedächtniskirche. Das war schön, aber auch ernüchternd.“ Seitdem sei Ruhe angesagt. Diese zweite Phase kommt ihr noch härter vor, weil keine konkreten Termine anstehen und kein Ende der Krise absehbar sei. Sie hofft auf die langfristige Wirkung der Impfung und den Sommer.

Schwierige Lage

Sie selbst sei nicht auf die Hilfe angewiesen, wisse aber von vielen Kunstschaffenden, dass es zum Teil sehr mühselig sei, an die Hilfspakete zu kommen. „Viele fallen auch aus dem Raster raus und damit wird die Lage sehr schwierig. Es gibt auch etliche Leute, die sich einer ganz anderen Arbeit zugewandt haben und die künstlerische Arbeit oder die Arbeit im Kulturbereich aufgegeben haben. Das ist furchtbar. Künstler sollten während der ganzen Krise unterstützt werden.“

Es gebe ja die Hoffnung, dass alle Leute ausgehungert sind nach Live-Kultur. Aber vielleicht hätten sich viele auch an die bequemen digitalen Formate gewöhnt. In der Filmlandschaft sehe das ja schon lange so aus. „Ich selbst fand im ersten Lockdown viele digitale Angebote und Ideen witzig und spannend, aber mittlerweile sehne ich mich einfach nach der realen Begegnung mit dem Künstler oder dem Kunstwerk.“Die Rückbesinnung und Entwicklung zu kleinen künstlerischen Formaten, die im Lockdown entwickelt wurden, sei prima und toll. Sie würde sich aber sauch wieder ein großes Sinfoniekonzert wünschen oder einen Theaterabend im ausverkauften Haus.

Kultur gehört zum Menschen

Sie erwarte von der Politik nach der Krise, dass die Kultur in allen Bereichen weiter subventioniert werde, und nicht, weil dann überall das Geld fehlt, wieder an der Kultur gespart wird. Kultur gehöre zum Menschen und sei Ausdruck seiner geistigen Freiheit. Eine Diskussion, ob Kultur systemrelevant sei, dürfe es gar nicht geben.

Link