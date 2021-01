Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Im Internet gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor.

Nicole Böhm ist Autorin und seit fünf Jahren in der Branche. Die Krise habe sich so gut wie gar nicht auf ihren Alltag und ihre Arbeit ausgewirkt. „Ich bin freiberufliche Autorin und habe von zu Hause aus gearbeitet, daher war das keine Umstellung für mich. Ich bin es gewohnt, mich digital auszutauschen.“ Was sie aber bemerkt habe, sei etwa das Fehlen der Buchmessen in Leipzig und Frankfurt sowie das Schließen der Buchhandlungen in Zeiten des Lockdown. „Ich habe im Moment nur die Möglichkeit virtuell zu meinen Lesern durchzudringen, was Social Media wieder mehr in den Vordergrund rückt“, sagt sie.

Voraussicht und bessere Planung

Sie hofft, dass sich die Branche erhole und am Ende noch Theater und Künstler übrigblieben, die weiterhin mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen wollen. Sie arbeitet selbst noch als Fotografin im Theater am Puls in Schwetzingen, das es natürlich auch sehr hart getroffen habe.

Von der Politik erwartet sie nach Corona mehr Voraussicht und bessere Planung. Es sei schwer, bei einer derartigen Pandemie „richtig“ zu reagieren, aber sie verstehe manche Regelungen einfach nicht. Was die eine Branche dürfe, darf eine andere nicht. Einheitlichere Regeln wären vielleicht ganz sinnvoll, sagt sie.

