Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Anfang Dezember ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Michael Wieland ist Eventmanager bei Event Fundament und seit 17 Jahren in der Branche. Wie erlebt er die Zeit der Corona-Krise? „Entschleunigt!“ Er sei froh, dass er das jetzt sagen könne, denn zwischenzeitlich seien sie in der Geschäftsführung extrem ermüdet gewesen. „Wir wollten nicht untätig zuschauen, wie die Arbeit der letzten Jahre einfach den Bach runter geht und haben uns viele neue Konzepte überlegt und konzeptioniert, die dann allerdings aus wirtschaftlichen Gründen oder aus behördlicher Sicht fast alle nicht umsetzbar waren.“ Den Sommer über konnte die Firma dann ein wenig Tagesgeschäft betreiben und vor allem er konnte sich liegengebliebenen Projekten widmen. Den Jahreswechsel habe er sehr entspannt erlebt, und er nutze die Zeit für Erholung zuhause.

Wie sieht es mit den Hilfspaketen aus? „Ich weiß, dass viele aus der Branche diese Frage mit einem ,Nein’ beantworten müssen“, sagt er. Event Fundament sei aber Teil der Foonax GmbH, in der er ein normaler Angestellter ist. Daher konnte die Firma und er von der Kurzarbeit und dem damit verbundenen Kurzarbeitergeld Gebrauch machen. Auch die zahlreichen Hilfspakete kamen in dem Unternehmen an und daher ist sein Arbeitsplatz auch für die Zukunft gesichert.

Hoffnung auf Normalisierung

Er hofft, dass sich die Lage wieder normalisiert, „dass wir wieder Festivals und Musikveranstaltungen besuchen können und zusammen Spaß haben dürfen. Meine Einschätzung: Hier wird es wieder wie früher.“

Was die Branche angeht, könne er nur für die Veranstaltungsbranche sprechen und hier im Speziellen von den Dienstleistern. Er befürchtet, dass es viele Firmen nach der Krise nicht mehr geben wird. „Viele unserer Partner und Dienstleister haben die richtigen Entscheidungen getroffen und können so hoffentlich auch nach der Krise auf dem Markt aktiv sein.“ Für viele der „günstigeren“ Anbieter, die in den vergangenen Jahren zahlreichen ihrer Freunde das Leben schwer gemacht hätten, sähe es nicht so gut aus.

„Menschlich bleiben!“

Es zeige sich, wer ordentlich gewirtschaftet habe und professionell auf dem Markt aktiv gewesen sei, und wer eventuell über die Verhältnisse investiert und die Fixkosten zu hoch getrieben hätte. Entsprechend werde sich die Branche nach der Krise hoffentlich ein Stück professionalisieren, meint er.

Was erwartet er von der Politik für die Zeit nach Corona? „Mit Blick auf die kommenden Wahlen wird mir etwas schlecht. Schon lange ist meine Angst vor Corona viel kleiner als die Angst vor extremen Tendenzen in der Gesellschaft. Und damit verbunden die Angst, dass sich diese extremen Meinungen auf die Wahlergebnisse niederschlagen. Daher erwarte ich eigentlich nur eins: Menschlich bleiben!“