Mit den unter http://www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Der Tänzer und Choreograph Michael Bronczkowski ist seit zwölf Jahren in der Branche. „Diese Zeit ist ein purer Balanceakt“, sagt er. Es gebe viele Entscheidungen und vor allem ständig neue Informationen, die einem viel abverlangten. „In diesen Zeiten ist für mich das Arbeitspensum absurderweise sehr hoch, hauptsächlich dadurch bedingt, dass sich viele Projekte und Auftragsarbeiten etc. entweder verschieben, überlappen, spontan dazukommen oder doch wieder vorgezogen werden.“ Er sei permanent am Arbeiten und Jonglieren. „Unser Wohnzimmer wird oftmals zum Tanzstudio, in dem ich online unterrichte oder Choreografien für Theater ausarbeite. Ich habe lernen müssen, meine Grenzen gut abzustecken, um diesen ungewissen Zeitraum solange wie verlangt gut durchzustehen.“

Für Grundsicherung

Das Hilfspakete „auch“ für Kulturschaffende und die Veranstaltungsbranche geschnürt wurden, stimmt ihn auch nachdenklich. Das „auch“ impliziere, man sollte dankbar sein, auch etwas abzubekommen. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass der Kunstsektor ähnlich unterstützt wird, wie etwa ein Industriebetrieb. „Die Schwierigkeit für mich sind die Bedingungen, die an die Hilfspakete angekoppelt sind“, sagt er. Es gebe keinen gleichen freischaffenden Künstler, somit sei es schwierig, allgemeine Bedingungen zu stellen. Viele fielen dadurch durchs Raster. Als freischaffender Künstler liege die Arbeitswelt aufgrund der Situation brach. Er berichtet: „Teils war es so, dass ich finanziell mit vier großen Projekten eine ganze Spielzeit auskam. In der jetzigen Situation sind einige von heute auf morgen erstmal auf ungewisse Zeit eingefroren beziehungsweise schon komplett gestrichen.“ So etwas wie eine befristete Grundsicherung für freischaffende Künstler, basierend zum Beispiel auf den steuerpflichtigen Einkommen des vorherigen Jahres, wäre da essentiell. „Es ist mir ein Rätsel, warum es in anderen Branchen funktioniert. Die verrichtete Arbeit ist im Vergleich zu anderen Branchen der Arbeitswelt nicht weniger zeitintensiv. Und sie ist außerdem unterbezahlt. Dies ist das Hauptproblem, vor dem nun viele freischaffende Künstler stehen.“ Wenn eine unterbezahlte Arbeit wegfalle, gehe es direkt an die Existenz. Er selbst habe noch kein Hilfspaket beantragt, da er es noch nicht brauche. Es gebe derzeit freischaffende Künstler, die es dringender brauchten.

Die Pandemie sei für jeden ein Einschnitt ins Leben. Jetzt komme zu Tage, was schon seit geraumer Zeit ein Problem sei – die Kulturlandschaft werde nicht zusammen mit den freischaffenden Künstlern gestaltet und geprägt. Es bestehe kein funktionierendes Netzwerk, in dem die freischaffenden Künstler und die Kulturpolitik im Austausch seien, in dem auch mal gefragt werde: „Was braucht ihr, um eure Kunst zu präsentieren?“

Einbußen erwartet

Er ist sich sicher, dass die Kulturlandschaft nachhaltige Einbußen hinnehmen werde. Viele Künstler würden notgedrungen die Kultur nun hinten anstellen müssen oder gar aufgeben müssen, um über die Runden zu kommen. Kultur sei aber kein Luxusgut, das man hier und da mal mehr und weniger braucht. Pflege man sie nicht, versickere diese Landschaft.

Er wünscht sich, dass dieser Umbruch eine Chance werde, die Kulturlandschaft positiv und zum Besseren zu bewegen. Er erhofft sich, dass man mehr zusammenkomme, zuhöre, sich austausche und ein funktionierendes Netzwerk - eine Infrastruktur - für die Kulturlandschaft schaffe.