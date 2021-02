Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Meira Sattler ist Trainerin beim Kinder- und Jugendzirkus Belissima Polaris und seit fünf Jahren in der Branche. „Man weiß nicht genau, wie es weiter geht, und kann deshalb auch nichts planen. Wir mussten alle Shows und Ferienkurse absagen und den Trainingsalltag beenden. Eine Zeit lang konnten wir mit zehn Kindern und viel Abstand ein eingeschränktes Training anbieten. Seit Oktober ist das Zelt wieder geschlossen und wir bieten jeden Tag Online-Training an. Wir kamen alle an unsere Grenzen der Kreativität“, sagt sie zu ihrer Situation in der Krise. Sie habe viel weniger arbeiten müssen, aber dafür freue sie sich umso mehr, die Kinder wenigstens online zu sehen.

Das Zirkusteam hofft, dass die Kulturbranche nach Covid 19 wieder voll durchstarten kann, da es allen Menschen derzeit an Theater, Konzerten, Musik und Zirkus fehle. Man habe jetzt Zeit neue Dinge zu kreieren und Talente zu entdecken, an die man ohne diese Krise nicht gedacht hätte.

Von der Politik hofft sie für die Zeit nach Corona, dass alle Selbstständigen, Musiker und Kleinunternehmer von oben unterstützt werden, den Weg durch die Krise bewältigen können und die nötige Hilfe vom Staat bekommen.

„Genervt und frustriert“

Andreas Krüger ist Schauspieler, Musiker, Regisseur und seit 15 Jahren in der Branche. Zunächst empfand er die Entschleunigung als wohltuend, mit zunehmender Dauer dann als Herausforderung und „zum heutigen Tag bin ich genervt und frustriert“. Als darstellender Künstler vermisst er am meisten den realen Austausch und Diskurs mit Freunden, Kollegen und Zuschauern. Videotelefonie sei einfach kein Ersatz für ein reales Treffen. „Ich vermisse die Unbeschwertheit von Berührungen. Das schlägt ziemlich aufs Gemüt.“ Es frustriert ihn auch, dass Branchen, wie beispielsweise die Kulturbranche oder die Gastronomie, so „abgestraft“ werden, obwohl sie sich im Sommer ernsthaft darum bemüht haben, Sicherheitskonzepte umzusetzen. Und dann seien da noch die Querdenker und Donald Trump und die ungerechte Verteilung von Kapital und die Internet-Kommentarspalten. „Das kann einem schon mal den Tag versauen. Ich mach jetzt regelmäßig Yoga.“

Hilfspakete hat er noch nicht in Anspruch nehmen müssen. „Ich hatte großes Glück und konnte Rücklagen schaffen, die mich gerade über die Zeit bringen.“ Er hofft, dass sich die Dinge durch die Impfung bis zum Jahresende einigermaßen normalisieren und Veranstaltungen zumindest mit sicheren Rahmenbedingungen wieder stattfinden.

Wer hat den Mut?

Er denkt, dass die Branche, sobald es wieder sorglos möglich ist, Veranstaltungen zu besuchen, einen Boom erleben wird. Die Menschen sehnten sich nach Kultur. Ob „sorglos“ jemals wieder möglich sein werde, bleibe die andere Frage. Leider seien bereits viele Existenzen ruiniert, Clubs geschlossen, Veranstalter pleite. „Ich frage mich, wer in Zukunft noch den Mut dazu haben wird, sich im Bereich Kultur beruflich anzusiedeln. Wird es ein Post-Corona-Vakuum in unserer Branche geben? Es war vorher schon prekär. Jetzt ist es im Grunde aussichtslos.“ Es brauche aktuell absurden Mut und Grundvertrauen, sich für eine Karriere als Kulturschaffender zu entscheiden. „Wir brauchen daher dringend Konzepte, damit die Kunst und die Kultur, die Brutstätte unserer philosophischen, ethischen, moralischen und intellektuellen Wurzeln sind, nicht nachhaltig zerstört werden.“

Die Pandemie verlange von allen sehr viel ab, allen voran den Politikern. Es allen recht zu machen, scheint ihm in dieser Situation nahezu unmöglich.

Für Grundeinkommen

Er hat auch klare Erwartungen an die Politik: Er wünscht sich die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und eine soziale Politik, die Institutionen in Bildung und Kultur nicht nur als Subventionsbetriebe ansieht, sondern ihre unabdingbare Notwendigkeit ernst nehme. Eine Politik, die sich mehr an den Bedürfnissen der Menschen orientiere und weniger am Wirtschaftswachstum. Er verweist auf eine Aussage von Richard von Weizsäcker: „Kultur kostet Geld. … Substanziell hat die Förderung von Kulturellem nicht weniger eine Pflichtaufgabe des öffentlichen Haushaltes zu sein als zum Beispiel der Straßenbau, die öffentliche Sicherheit oder die Finanzierung der Gehälter im öffentlichen Dienst. Es ist grotesk, dass wir Ausgaben im kulturellen Bereich ,Subventionen’ nennen, während kein Mensch auf die Idee käme, die Ausgaben für ein Bahnhofsgebäude oder einen Spielplatz als Subventionen zu bezeichnen. ... Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert.“

