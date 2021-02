Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Anabelle Hund ist Konzertsängerin und seit 11 Jahren in der Branche. Sie erzählt: „Die Krise hat mich gleich zu Beginn direkt und ziemlich schwer getroffen. Als der erste Lockdown Mitte März 2020 eintrat, standen viele Konzerte an, da es der Beginn der Passionszeit war, was für uns Konzertsängerinnen und -sänger jede Menge Auftritte bedeutet. Das anstehende Konzertwochenende wurde kurzfristig abgesagt und bald folgten alle anderen Konzertabsagen. Nach und nach kamen Absagen für das komplette Jahr 2020.“ Neben ihrer Konzerttätigkeit lebt sie auch von Stimmbildungsunterricht. Dieser fiel zu Beginn des Lockdowns auch komplett aus, aber sie konnte dann bald einige Schüler online unterrichten und sich so zumindest finanziell über Wasser halten.

Sie hat das Glück, auch für die Dommusik Speyer zu arbeiten und dort viele Stimmbildungsschüler zu betreuen und Unterrichtsstunden geben zu können. Nach den Sommerferien konnte auch wieder Präsenzunterricht erteilt werden, weil große Räume da sind, in denen genügend Abstand voneinander möglich ist. Das bedeute zwar eine gewisse Umstellung, sei aber machbar. Darüber hinaus hat sie auch einige Auftritte im kleineren Rahmen wahrnehmen können, wie die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten sowie Konzerte in kleiner Besetzung, unter anderem dank der Dommusik Speyer.

Kurzfristige Planungen

Dennoch sei alles sehr belastend. Man habe nie Sicherheit, selbst wenn Auftritte zugesagt werden. Man müsse ständig kurzfristig wegen der geänderten Corona-Verordnungen umplanen. „Dies war vor allem im Dezember und an Weihnachten ziemlich hart, da zwei Tage vor Weihnachten informiert wurde, dass nur noch eine Person in der Kirche singen darf (sogar im großen Dom). Somit wurden unsere Pläne, den Menschen schöne Musik an Weihnachten zu präsentieren, wieder über den Haufen geworfen und es musste kurzfristig alles umorganisiert werden.“

Sie hat für die erforderlichen Maßnahmen natürlich Verständnis, aber das alles sorge auf Dauer schon für eine psychische Belastung. „Wir versuchen, unseren Musikerberuf so gut es geht weiterzuführen, aber manche Dinge, die vorher fast alltäglich waren, scheinen nun schon sehr weit weg. Wir machen eigentlich alles nur noch in kleiner und eingeschränkter Form, also genau das Gegenteil von dem, was unseren Berufsstand ausmacht.“ Sie hat ihr letztes großes Oratorium als Solistin mit großem Chor und Orchester im Dezember 2019 gesungen. Seitdem seien zwei Konzertsaisons vergangen, in denen nur sehr wenig stattfinden konnte, und dann auch nur im kleinen Rahmen. Sie hofft auf das zweite Halbjahr 2021.

Hoffen auf bessere Zeiten

Die Hilfspakete waren nicht wirklich auf Solo-Selbstständige zugeschnitten, da sie auf betrieblichen Kosten basierten, sagt sie. Als freischaffende Sängerin konnte sie teilweise Hilfen erhalten, die jedoch bei weitem nicht ihre Umsatzausfälle kompensieren konnten.

Sie versucht, optimistisch zu bleiben und hofft auf die Zeit, in der alles wieder anlaufen wird. Sie macht sich jedoch vor allem Sorgen um die Amateur-Chöre, die durch die Corona-Situation stark beeinträchtigt und geschwächt wurden. Durch die lange Singpause gerate die Chorszene aus der Übung. Der Wiederaufbau der Chorstrukturen, wie vor der Krise, werde vermutlich eine längere Anlaufzeit brauchen und man werde nicht einfach direkt wieder dort ansetzen können, wo man aufgehört habe. Das könne zu einem Einbruch der Konzertangebote führen, denn es würden ja nicht nur Profi-Chöre und Profi-Orchester auftreten. „Gerade wir Konzertsänger werden oft engagiert, um als Solisten mit Laienchören zusammen große Konzerte zu singen. Sollte das wegfallen, wird unser Berufsstand gefährdet sein.“

Harte Arbeit des Wiederaufbaus

Auch die Kinder würden in ihrer musikalischen Ausbildung stark zurückgeworfen. Es werde harte Arbeit werden, das alles wieder aufzubauen.

Von der Politik erwartet sie eine langfristige finanzielle Unterstützung der Kulturbranche. Diese sei wichtig, „damit wir in Zukunft nicht nur eine künstlerische Elite in unserem Land haben, sondern wie vor der Pandemie ein breit gefächertes Spektrum an gelebter Musik und Kultur für alle Bevölkerungsschichten.“

Deutschland stehe in dieser Hinsicht, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, bis jetzt ganz gut da. Deshalb hofft sie, dass die für die Kultur zuständigen Bundesländer ihre Etats mit Hilfe des Bundes aufstockten und die Unterstützung für die Kulturschaffenden fortsetzten. Dazu gehörten auch steuerliche Entlastungen und die Anerkennung eines „Unternehmerlohns“ für Solo-Selbstständige. Auch die Kommunen stünden hier in der Verantwortung. Die Veranstalter müssten entsprechend von Fixkosten entlastet werden, um das Konzertangebot für die Bevölkerung aufrechterhalten und nach der Krise sogar ausweiten zu können.