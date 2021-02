Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Julia Wütscher ist Pressesprecherin beim Capitol in Mannheim und seit zehn Jahren in der Branche. Mit wenigen Ausnahmen ist sie seit dem 16. März 2020 im Homeoffice. Trotz Stillstand in der Veranstaltungsbranche gebe es für sie eine Menge zu tun. Aber es sei wenig übrig von dem, was man eigentlich an dieser Tätigkeit liebe: etwa die Künstler und die Inhalte ihrer Kunst möglichst einem breiten Publikum bekannt machen. Rein beruflich sei diese Zeit zermürbend. Andererseits sei die Vollbremsung eine Zäsur, die Zeit zum Nachdenken ermöglicht hat. „Wie sehr ich Kultur und vor allem Kulturveranstaltungen brauche, um mich komplett zu fühlen, wurde mir erst in dieser Zeit so richtig klar.“ Für sie steht außer Frage: Kultur ist systemrelevant!

Das Team im Capitol wurde wenige Tage nach dem ersten Lockdown in die Kurzarbeit geschickt. Auch die beantragten Hilfsgelder kamen an.

Vernetzung ist positiv

Als positive Veränderung in der Krise sieht sie eine verstärkte Vernetzung von ehemals Einzelkämpfern in der Branche. Dadurch sei schon viel erreicht worden. Das werde bleiben. Allerdings könne man jetzt schon beobachten, wie die Buntheit der Branche blasser werde. Sie befürchtet, dass es einige Zeit dauern werde, bis sich die kulturelle Vielfalt und das Angebot wieder auf ein Vor-Pandemie-Level einpendeln wird. Auch die Möglichkeit für junge Künstler momentan ein Publikum zu erreichen gehe gegen Null. Die Spielpläne seien mit verschobenen Terminen voll bis Mitte 2022. Sie hofft, die jungen Künstler halten die Durststrecke durch. Nicht nur die Künstler brauchten nach der Krise noch einen Auftrittsort, auch die Veranstaltungshäuser brauchuen die Künstler.

Das Publikum sei verunsichert. Wer könne eine Garantie geben, dass ein Veranstaltungsbesuch absolut sicher ist?. Die AHA-Regeln hätten sich ins kollektives Gedächtnis eingebrannt. Bis die Zuschauer wieder unbeschwert strömen, werde es noch eine Weile dauern. Sie erhoffe sich von der Politik kluge Fördermöglichkeiten und eine bessere Verteilung.

Arbeiten ohne Resonanz

Christian Straube ist Musiker und Musikerzieher und seit 43 Jahren in der Branche. „Die Zeit der Corona-Krise erlebe ich recht einsam“, sagt er. Treffen mit befreundeten Künstlern gebe es kaum noch. Auch fehlt ihm die Interaktion mit dem Publikum. Diese gebe ihm Freude und Kraft für sein Schaffen, für seine Kompositionen. Es bleibe eine große Leere. „Da helfen auch die neuen Medien wenig, zumal diese vom Klangangebot allgemein unterirdisch sind“, betont er.

Wer ihn aus Veranstaltungsreihen wie dem Gitarrensommer und als Vorsitzenden des kulturings kenne, wisse, welch gewichtiges Urteil er der Qualität von Klang und Sound in den Konzerten beimesse. Die Genussqualität des Hörens erzeugt Freude. All dieses fehle und die Motivation beginnt zu sinken. „Es ist ein Arbeiten ohne Resonanz (für Musiker das A und O).“ Jedoch sei er viel mehr im Studio und habe gerade sein neues Opus vollenden dürfen. „Wann es erscheinen wird? Corona wird die Antwort geben ... Weitere Studioprojekte stehen an. Ideen gibt es mehr als genügend“, sagt er.

Corona-Leugner und -Verharmloser erlebt er als Realitätsverweigerer, die bedenkenlos bereit sind, weiteren Mitbürgern ernsthaften Schaden zuzufügen. Auch dieses belastet.

Neue Kunst wird ausgebremst

Immer weniger Veranstalter würden bereit sein für neue, sehr gute Künstler ein angemessenes Honorar zu zahlen. Und nur der allgemeine „Mainstream“ werde weiterhin Publikum und auch Veranstalter finden. „Die Entwicklung neue Kunst am Instrument zu erfahren, ist damit ausgebremst und eher beendet.“

Die Politik fördere weiterhin solche Konzerne, die ihre Miete nicht mehr zahlen möchten, mit beispielsweise zwei Milliarden Euro Soforthilfe. Die Künstler schauzen bei diesem Szenario mit offenen Mündern einfach nur still und bescheiden zu. Einzig in der regionalen Förderung erkennt er eine Möglichkeit zur Hilfe für die Zukunft.

Von der großen Politik erwarte er nichts für die Kultur.

