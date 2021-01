Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Anfang Dezember ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Corinna Schneider, Harfenistin und Privatmusiklehrerin, ist seit 28 Jahren in der Branche. „Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, was 2020 auf mich zu kommt, hätte ich es nicht geglaubt. Innerhalb weniger Tage musste ich als ,PC-ABC-Schütze’ lernen, wie man online unterrichtet, damit nicht auch noch die Einnahmen aus dem Einzelunterricht wegfielen. Ensembleunterricht, Konzerte und andere Auftritte fielen ja von jetzt auf gleich flach“, sagt sie zur Situation der Krise. Langweilig wurde es ihr allerdings nicht. Nachdem es unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich war, habe sie zusammen mit ihrem Mann, der Gitarrist und Gitarrenlehrer ist und Flötist Rüdiger Böhm weiter am Programm ihres Trios „Chorda Flautando“ gefeilt und ein neue Stücke aufgenommen, die 2021 auf einer CD veröffentlicht werden.

Straßenmusik gemacht

„In den Sommerferien haben wir zweimal Straßenmusik gemacht, um wieder einmal öffentlich spielen zu können.“ Sie hofft sehr, dass der zweite Lockdown möglichst bald wieder aufgehoben werden kann, damit von 2020 auf 2021 verschobene Konzerte wirklich stattfinden können. Außerdem sei der Online-Unterricht für ihre Vorschul- und Grundschüler auf Dauer nicht gut geeignet.

Sie hat bisher keine staatlichen Hilfspakete für meinen Lebensunterhalt in Anspruch nehmen müssen. Als es doch zu einem Engpass gekommen sei, war sie für die Möglichkeit der Unterstützung durch den Kultur.Support sehr dankbar. Diese kam für sie genau zum richtigen Zeitpunkt. „Hier noch einmal tausend Dank an alle, die diese Unterstützung möglich gemacht haben.“

Neue Ideen entwickeln

Es sei für viele nicht nur finanziell, sondern auch psychisch eine sehr schwierige Situation, da die meisten von jetzt auf gleich auf Null heruntergebremst wurden. „Nicht für jeden sind Konzerte in Autokinos geeignet und online Konzerte für die meisten ein Novum.“ Die größte Herausforderung sei, nicht in Resignation und Hoffnungslosigkeit zu verfallen, sondern neue Ideen zu entwickeln, wie man die Zeit sinnvoll nutzen kann, sich auf die neuen digitalen Formate einzulassen, auch wenn man bisher wenig bis gar nicht damit gearbeitet hat und auch neue Einnahmequellen zu erschließen. Wenn das gelinge, könne es in Zukunft bereichernd sein, wenn neuen Formate die althergebrachten ergänzten. „Mir persönlich hilft mein Glaube an Jesus Christus und das Lesen in der Bibel, ohne Furcht zu leben und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.“

Von der Politik wünscht sie sich, dass diese zügig dafür sorge, dass es flächendeckendes, schnelles, bezahlbares und vor allem auch stabiles Internet gibt.

Verschiedene Emotionen

Reinhard Ader, seit 50 Jahren in der Branche, ist Maler und Vorsitzender Künstlerbund Speyer. Die Corona-Krise erlebt er mit verschiedenen Emotionen. Da sei das Leid der Erkrankten, die bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit sich einsetzenden Pfleger und Ärzte, die vielen Toten und der Schmerz der Angehörigen, die Unfassbarkeit dieses Virus.Gleichzeitig erlebe er diese unglaubliche Ignoranz, das Leugnen, diesen bodenlosen Egoismus von Mitmenschen. Das macht ihn so wütend und unfassbar traurig. In dieser Krise zeigt „der Mensch“ einerseits sein fürsorgliches, vernünftiges und besonnenes Gesicht, aber auch seine egoistische Konsumenten-Fratze, die jegliche Mitmenschlichkeit vermissen lasse.

Die Zeit bleibt stehen

„Ruhe!“ ist eine andere Befindlichkeit von ihm. Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte er das Gefühl, die Zeit bliebe stehen und es habe doch gleichzeitig überall alles begonnen zu wachsen und zu blühen. Der Mensch war plötzlich so „bedeutungslos“! Auch jetzt hofft er, mit dieser fast körperlich wahrnehmbaren Stille, „dass wir wieder runter kommen, uns auf Wesentliches besinnen.“ Sein Alltagsleben ist sehr reduziert. Gleichzeitig hat er als Vorsitzender des Künstlerbundes Speyer so viel zu tun. Das erfordere so viel Zeit und Kraft, dass er kaum zu seiner eigenen künstlerischen Arbeit komme, wobei er doch so viele Ideen im Kopf habe.

Er ist auf Hilfspakete nicht angewiesen. Den Mitgliedern des Künstlerbundes gab er Infos weiter. Was er überhaupt nicht gut fand, unlogisch und absurd, seien die Fördermaßnahmen der Bundes- und Landesregierung gewesen, für die das Einkommen vom November 2019 zugrunde gelegt wurde. Das sei für Künstler völlig realitätsfern. Das sei ein sehr unbeständig wechselndes