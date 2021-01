Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Anfang Dezember ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Anfang Dezember ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Justin Flohr ist Azubi für Veranstaltungstechnik bei Pro.Tec/audio und seit drei Jahren in der Branche. „Da wir in der Firma leider sehr viel Zeit haben, versuche ich trotzdem mein Wissen frisch zu halten. Ich beschäftige mich viel mit Sounddesign und mache Musik. Ich probiere das Beste aus der Situation zu machen“, antwortet er auf die Frage nach seiner aktuellen Situation. Funktionierten die Hilfspakete für Ihn? „Bis jetzt noch ja. Die wahre Frage ist wie lange noch. Viele aus meiner Klasse haben auch Ängste und machen sich Sorgen, wie es weitergeht. Wir hoffen alle, dass wir da irgendwie mit zwei blauen Augen durchkommen.“

Statement zur Kultur gefragt

Zu den Auswirkungen der Krise auf die Kulturszene habe bestimmt jeder seine eigene Vermutung, sagt er. Mit Sicherheit könne man nicht sagen, was wird. „Ich würde mal in den Raum stellen, dass es viele Veranstaltungen nicht mehr gibt, da viele Veranstalter insolvent werden könnten und die Ticketpreise in die Höhe schießen durch das fehlende Angebot. Ich meine damit Fachpersonal, welches gezwungen war, den Berufszweig zu wechseln, da die Kulturbranche offensichtlich einen sehr geringen Stellenwert in der Politik hat.“

Von der Politik erwartet er ein Statement zur Kulturbranche für die Zeit nach Corona. Betriebe wie seien Ausbildungsbetrieb schon seit Februar im Lockdown mit wenigen Mini-Veranstaltungen. „Wir sind einfach vergessen worden. Meine Zukunft, meine Ausbildung somit auch.“