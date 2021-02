Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Johnny Capredi ist Gitarrist und Sänger und seit 35 Jahren in der Branche. Da sich seine Arbeit vor allem auf Live-Auftritte konzentriert, sind ihm aufgrund von Corona so gut wie alle Aufträge für 2020 abgesagt worden. 2021 sei noch gar nicht abzusehen. Wirtschaftlich ist das für ihn ein Desaster. Seitdem bietet er den Leuten an, kleine, persönliche Wunsch-Musikvideos mit individueller Widmung für Anlässe aller Art bei ihm zu bestellen. Dafür hat er sich neue Aufnahmetechnik geleistet, in die er sich jetzt nach und nach einarbeitet. Das klappe ganz gut, denn man habe ja jetzt vor allem eines: Zeit. Diese nutzt er nun auch, um neue Sachen auszuprobieren oder altes Material aufzufrischen. „Dabei stößt man gerne mal auf Dinge, die man vergessen hat oder vielleicht schon lange mal ausprobieren wollte. Man denkt dabei an die Zeit nach Corona, was allerdings noch eine Weile andauern durfte“, sagt er.

Bisher kamen bei ihm keine Hilfspakete an, da er als Solo-Künstler durch die meisten Raster falle. Es sei sehr schwer nachzuweisen, was man alles an Aufträgen gehabt hatte, wenn Corona nicht gekommen wäre. Denn die Branche sei sehr unbeständig und vieles entstehe oft ganz spontan. Zum Glück sei er aber finanziell nicht völlig abhängig von seiner Arbeit als Musiker. Aber, hätte er nicht den Rückhalt in seiner Familie und damit eine gewisse Sicherheit, wisse er nicht, wie es jetzt weiter ginge. Ein Lichtblick war für ihn das Soforthilfepaket der Stadt Speyer, die sich mit ihren Aktionen schnell um die Kulturszene gekümmert und alternative Auftrittsmöglichkeiten geschaffen habe. Es gehe dabei vor allem auch um Wertschatzung und Dank dafür, was man als Kulturschaffender in all den Jahren für seine Stadt getan hat. „Eine gute Sache und keineswegs selbstverständlich, was hier auf die Beine gestellt wurde und wofür ich mich hier nochmals bedanken möchte. “

Die Kleinen haben es besonders schwer

Er denkt, dass viele seiner Kollegen und auch viele Kultureinrichtungen auf der Strecke bleiben werden. Speziell die kleinen Theater und Kleinkunstbühnen hätten es besonders schwer. In diesen Zeiten und spätestens nach dem zweiten Lockdown brauche man einen sehr langen Atem, um zu bestehen. Die Veranstaltungsbranche werde sich noch mehr kommerzialisieren müssen, und es werden nur die ganz Großen bleiben.

Darunter leide dann natürlich die Vielfalt und Individualität des Angebots. Viele Klein- und Solo-Künstler werden ihren Beruf aufgeben müssen, denn es gehe inzwischen ums nackte Überleben und die meisten seien bereits am Limit. Sie lebten vom Ersparten oder bereits von ihrer Altersvorsorge, die bei den meisten sowieso nicht üppig ausfalle.

Sicherheit statt Leidenschaft

Auch werde das Erlernen des Berufs des Künstlers, sei es Schauspieler oder Musiker weniger attraktiv werden für den Nachwuchs. Es werde bei der Berufswahl in Zukunft wieder mehr um Sicherheit gehen als um Leidenschaft. Leider! Es werde sehr lange dauern, bis sich die Branche von dieser Krise erholt hat.

Die Politik kümmert sich seiner Meinung nach zu wenig um die zahlreichen unbekannteren Musiker und Solokünstler. Denn gerade diese Leute stünden für Innovation, Vielfalt und Experimentierfreude. Sie seien für ihn in der Kulturszene nicht wegzudenken. „Sie waren die ersten, die vom Lockdown betroffen waren und werden auch die letzten sein, die wieder arbeiten dürfen. Das kommt quasi einem unverschuldeten Berufsverbot gleich.“ Da sei die Regierung verpflichtet, etwas für diese Menschen zu tun, und er wünscht sich schnellere und vor allem unbürokratische Hilfe. „Denn: Ohne Kunst und Kultur wird’s still!“

