Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Gaby Milla ist Vorsitzende des Trägervereins ZimmerTheater Speyer und seit fünf Jahren in der Branche. „Die Zeit der Corona-Krise nehme ich sehr differenziert und ambivalent wahr. Einerseits dehnt sie sich, andererseits ist sie einfach so dahingeflogen, zwischen den Fingern zerronnen. Erfüllte Augenblicke, leere Erinnerungen, eine wenig greifbare Zukunft mischen sich in meiner Wahrnehmung“, sagt sie. Das ZimmerTheater Team war nach dem ersten Lockdown sehr beschäftigt mit der Erstellung von Hygienekonzepten: „Wir haben richtig viel gearbeitet.“ Pure Glücksgefühle habe es im August bei der Premiere „Leben bis Männer“ gegeben. Doch beim zweiten Lockdown habe sich Enttäuschung breit gemacht, eine gewisse Resignation und Melancholie seien nicht nur bei ihr zu spüren gewesen. Doch der Zuspruch der Mitglieder und Gäste helfe, positiv nach vorne zu schauen. „Wir pflegen auch in dieser Zeit sehr bewusst die Gemeinschaft in unserem Team, tauschen uns virtuell aus und ermuntern uns gegenseitig.“ Sobald die Theater wieder öffnen können, feiere die Eigenproduktion „Endgeil“ Premiere.

Spenden gehen direkt an die Künstler

Aus Sicht des ZimmerTheaters sei die Unterstützung der Stadt Speyer sehr positiv gewesen, vor allem die Möglichkeit, die Heiliggeistkirche als alternative Spielstätte nutzen zu können. Sie hofft, dass das ZimmerTheater bei der Novemberhilfe des Bundes dabei ist. „Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, keine Gewinne erzielen müssen und Organisation und Betrieb des Theaters mit Ehrenamtlichen ,stemmen’, konnten wir die Spenden von Mitgliedern und Gästen in Form von erhöhten Mitgliedsbeiträgen und Spenden eins zu eins an unsere Künstler/innen weitergeben.“

Das ZimmerTheater werde auf jeden Fall wieder Programm bieten und im Rahmen seiner Möglichkeiten Künstlern Auftritte ermöglichen. Die Frage werdw sein, wie das Angebot angenommen wird. Gibt es ein großes Nachholbedürfnis nach so langer „Abstinenz“ – oder reduzieren Angst, Vorsicht oder die eigene wirtschaftliche Situation die Nachfrage? „Wir hoffen jedenfalls auf viele Menschen, denen es so geht wie uns: ein Leben ohne Kunst ist möglich, aber sinn-los (frei nach Loriot). Und live ist definitiv das bessere Digital“, sagt sie. Generell werde sich die Kulturbranche schon verändern. „Krisen bringen oft neue Ideen und Kunst war auch in den schwersten Zeiten in der Geschichte ein (Über)Lebenselixier.“ Bleibe aber Kommunikation und Interaktion über einen längeren Zeitraum aus, könne die Kreativität auf der Strecke bleiben, insbesondere, wenn die Sorgen um Zahlung der Miete und Sicherung der eigenen Existenz das Gedankenkarussell unermüdlich antrieben.

„Kulturschaffende müssen sich solidarisieren“

Sie befürchtet, dass Kultur und Kulturschaffende nicht die Lobby haben, derer es bedürfte – und dass die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme die Schwerpunkte noch mehr verschieben. Kulturschaffende müssen sich solidarisieren, sagt sie, und Dinge konsequent einfordern. Dies bedeutet auch, die große Bandbreite und Unterschiedlichkeit in der Branche zu sehen und zu würdigen und Konzepte zu erstellen und umzusetzen, die nicht nur die großen Theater fördern, sondern auch die vielen Solo-Selbständigen anerkennen und unterstützen, die auf, hinter und neben der Bühne agieren, Kunstwerke erschaffen und aus einer humanistischen Gesellschaft nicht wegzudenken sind.

