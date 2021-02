Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Elisabeth Hoffmann ist Querflötistin und FSJ-lerin beim Kinder- und Jugendzirkus Belissima Polaris – und seit 5 Jahren in der Branche. „Es ist sehr leise im Zirkus geworden“, sagt sie. Das Kinderlachen fehle und der Kontakt beschränke sich auf Online-Kurse. Auch in der Musik kann sie weder an Proben noch an Konzerten mitwirken. Es beschränke sich alles auf das alleine Üben und den Online-Unterricht mit den Lehrern/Dozenten. „Die Musik nimmt einen großen Teil in meinem Leben ein und man merkt ganz deutlich, dass etwas fehlt.“

Die Kulturbranche werde sich andere Formate überlegen müssen, etwas kleine Wohnzimmerkonzerte oder ähnliches, weg von Großveranstaltungen hin zu kleinen Vorstellungen. Die Sehnsucht nach Theater, Konzerten, Zirkus und vielem mehr sei sehr groß und die Menschen warteten nur darauf wieder kulturelle Veranstaltungen besuchen zu können.

Sie hofft, dass die Politik die Kultur nach den Einschränkungen der letzten Zeit wieder ermöglichen wird und allen Veranstaltern unter die Arme greift, um diese Branche wieder zum Leben zu erwecken.

Unersetzbare Live-Stimmung

Aza Razahfindraboay ist Gitarrenlehrer und Musiker und seit 37 Jahren in der Branche. Was er besonders vermisst, ist das kulturelle Leben. Der Besuch von Konzerten oder Theatern fehlt ihm sehr. Die Stimmung bei einem Live-Konzert seieinfach durch nichts zu ersetzen. Auch fehlt es ihm sehr, mit anderen oder alleine auf der Bühne zu stehen und für Menschen Musik zu machen. In diesen Zeiten werde einem klar, wie wichtig kulturelles Leben für die Gesellschaft ist und wie wichtig es ist, dass Menschen im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen zusammenkommen können, um sich auszutauschen oder einfach gemeinsam Spaß zu haben.

In dieser Krise nutzt er die Zeit, sich musikalisch weiter zu entwickeln. Gerade in die Bereiche Klassische Gitarre und Fingerstyle, die ihm sehr am Herzen liegen und für die er sonst nicht die nötige Zeit findet, kann er im Moment viel Zeit investieren. „Natürlich kommen Blues-Rock, Rock’n’Roll, Hard Rock und Heavy Metal dabei nicht zu kurz.“

Dank an die Stadt

In Zeiten des Lockdowns hat ich den Gitarren-Unterricht von Präsenz- auf Online-Unterricht umgestellt. Das werde von den Schülern gut angenommen und von den Eltern unterstützt. Dafür ist er sehr dankbar. Außerdem hat ich noch einen Halbtags-Job. Die Einnahmen aus Live-Auftritten oder Engagements seien weggefallen, zählten jedoch nicht zu seinem Haupt-Lebensunterhalt.

Ihm tut es in der Seele weh um die vielen Künstlern, die auf die Hilfspakete angewiesen seien, um finanziell zu überleben und noch keine Zahlungen erhalten haben und möglicherweise deswegen auf der Strecke bleiben werden. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Situation annähernd wieder so sein werde wie vor der Corona-Krise. Die Stadt Speyer habe aber gezeigt, dass neue Wege in dieser Krise möglich sind, zum Beispiel die Aktion Speyer.Kultur.Support, die Kult(o)ur-Nacht online oder Speyer goes.Paradise, die Konzertreihe im Paradiesgarten.

Höherer Stellenwert für Kultur

Wahrscheinlich würden leider noch mehr Live- Auftrittsmöglichkeiten wegfallen als ohnehin schon vor der Krise weggefallen sind. Aber vielleicht könne man dann das vorhandene Potential an Locations noch stärker nutzen, etwa durch das Auflegen weiterer Konzertreihen an bestehenden Locations.

Er wünsche sich, dass Kultur nach Corona einen höheren Stellenwert erhält als vorher. „Als das kulturelle Leben in der Pandemie zum Erliegen kam, haben wir gemerkt, wie essentiell Kultur für eine Gesellschaft und das menschliche Zusammenleben ist. Ich hoffe sehr, dass sich das künftig in Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen in Sachen Kultur noch stärker niederschlagen wird.“

