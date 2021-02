Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Dora Dinse ist Stadtführerin und Kunstvermittlerin und seit 20 Jahren in der Branche. Sie erzählt: „Diesen Freitag, den 13. März 2020, werde ich wohl nie vergessen: der Tag, an dem in nur wenigen Stunden mein gesamtes damaliges Leben zusammengestrichen wurde. Sämtliche Aufträge als Stadtführerin wurden storniert, das Historische Museum kündigte seine Schließung an, außerdem die Schule meiner Tochter und die KiTa meines Sohnes. Und schließlich musste ich die Schließung der Kunstschule veranlassen, die ich damals leitete. Dann kam erst einmal nur das Atmen: aus und ein. Und selbstverständlich das Essen ... Von einem Tag auf den anderen hatte ich das Gefühl, den Tag nur noch nach Mahlzeiten zu strukturieren. Zurückgebombt in die Realität von Frauen der neunzehnfünfziger Jahre war ich nun finanziell abhängig von meinem Mann, für Erziehung, Bildung und selbstverständlich die Ernährung unserer Kinder zuständig. Fast wie ein Sozialexperiment auf RTL. Nur echt.“

Dieser verheerende erste Schlag, den sie abbekommen habe, habe sie allerdings auch dazu gezwungen, sich früher und vielleicht auch intensiver mit der Situation auseinanderzusetzen.

Speyer-Safari entwickelt

Im Sommer habe sie dann alle Bereiche ihres (Vor-)Lebens kombiniert (Führungen, Kinder, Kunst) und die Speyer-Safari entwickelt: Kinder entdecken ihre Stadt und treffen Künstler an unterschiedlichen Orten, um mit ihnen zu arbeiten. Es ging ein Gefühl der Erleichterung von den Kindern aus, das gerade zu heilsam war.

Sie erlebe gerade heute, dass vielen jetzt erst bewusst werde, dass es wohl kein Zurück in die vorherige Welt geben kann. Aber sie möchte Mut machen: „Vor uns liegt ein gigantischer Raum an Möglichkeiten, den wir ausschöpfen können. Darauf freue ich mich. Wenn wir den Mut haben zu experimentieren und zu improvisieren, haben wir jetzt die Chance, eine ganz neue Gegenwart und Zukunft mitgestalten zu können.“

Zum Thema Hilfspakete sagt sie: Finanzmittel sollten wirklich nachhaltig eingesetzt werden, zum Erhalt der Existenzen und Schaffensmöglichkeiten von Künstlern, „da wir sie noch dringend brauchen. In ihnen sehe ich unser wichtigstes Kapital für unsere geistige Zukunft.“

Außer Kontrolle geraten

„Wir haben im Überfluss gelebt. Im Schlaraffenland der Kulturförderung. Als Gästeführerin habe ich sehr gut am internationalen Kreuzfahrttourismus mitverdient. Natürlich vermisse ich meine Tätigkeit und meine finanzielle Unabhängigkeit. Aber dieser verantwortungslose Konsumtourismus war ja völlig außer Kontrolle geraten und unter diesem Aspekt sieht die Sache für mich wieder anders aus“, sagt sie.

Was die Kultur angeht, hofft sie sehr, dass es gelinge, die Bedeutung kultureller Bildung und historischer Verantwortung als zentrale Punkte von gesellschaftlichen Interesses darzulegen, auch und gerade in einer Krise.

Von der Politik erwartet sie eigentlich nichts mehr. „Von den Kreativen hingegen einiges; denn Kunst ist kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis des Menschen. Heute vielleicht mehr denn je ...“, sagt sie.

Link