Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Christiane Hochreither ist Künstlervermittlerin in ihrer „Herz über Kopf“-Kulturagentur und seit 25 Jahren in der Branche. Sie erlebt diese Zeit als eine stille, manchmal bedrückende, aber auch reinigende Zeit. Sie nutzt sie für Veränderungen in ihrer „Herz über Kopf“-Kulturagentur, zum Beispiel um eine neue Homepage mit vielen Videos ihrer Musiker zu gestalten, die jetzt online gehen soll. Kooperationen und Kontakte müssten besonders gepflegt und das Planen neuer Projekte, auch für Kinder, stärke den Zusammenhalt in der Branche, um diese Krise besser zu überstehen. Ihr fehlen die Live-Events, Kinos und die Nähe zu ihren Kunden und allen anderen Menschen. Kreativ zu sein sei für sie besonders wichtig.

Sie muss keine Hilfspakete in Anspruch nehmen. Sie beobachtet aber immer wieder bei verschiedenen Kulturschaffenden, wie schwierig es sei, dass die Hilfspakete zeitnah und regelmäßig ausgezahlt werden. Dann werde es für Veranstalter und Kulturschaffende schwieriger zu überleben.

Je nachdem, wie lange der Lockdown noch geht, werden sich einige derer, die sich einen anderen Job gesucht haben, nur noch hobbymäßig zur Kunst zurückkehren können. Es werde einige Projekte, Bands und Veranstaltungsorte nicht mehr geben. „Die großen, etablierten Veranstalter und Künstler wird es bestimmt auch nach der Krise geben, aber auch sie werden es weiter schwer haben.“ Auch wenn die Locations wieder öffnen und Künstler wieder auftreten dürfen, müssten Unterstützungen weiter gezahlt werden, damit das Ganze wieder ins Rollen kommt. „Kunst und Kultur sind nicht systemrelevant, aber trotzdem lebenswichtig“, sagt sie.

