Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Christian Uhl ist Künstler und seit 33 Jahren in der Branche. Er sagt: „Ich erlebe die Corona-Krise beim Einkaufen, Maske auf, entsprechenden Abstand einnehmen und hinein ins Geschäft. Arbeitsmäßig ist mein Alltag uneingeschränkt, unverändert. Da bin ich schon immer für mich. Ich male. Auch meine Gedanken sind unwesentlich andere. Das, was im Großen geschehen muss, ist hinlänglich bekannt. Krisen sind Chancen. Es tut ja schon richtig weh. Aber es wird weiter gebrabbelt, negiert, nix angepackt. – Ausstellungen stehen keine an. Die Akquise (E-Mails schreiben, telefonieren ...) ist nicht schwerer als sonst. Schwer halt!“ Für die ankommenden Hilfen ist er dankbar.

Die derzeitige Situation habe einen starken Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Menschen. An die Kunst- und Kulturschaffenden werde bei den Hilfsmaßnahmen gedacht. Das sei schon mal was. „Es ist eine Unterstützung, kein Ausgleich der finanziellen Ausfälle. Ich wünsche mir, dass möglichst viele durchkommen, weiterleben. - Es geht auch ohne uns. Der Welt allerdings fehlte etwas. Ein paar Lichter, Wegweiser, Antworten.“

Die Krise sei leichte Aufgabe „für uns alle“. Er hat keine Erwartungen an die Politik. Nicht, weil er ihr nix zutraut. Sondern, weil niemand wirklich sagen könne, wie die nachcoronale Zeit aussehen werde, aussehen könne, aussehen solle. Man könne ja was anpacken. Für die Zeit danach wünscht er sich von der Politik Sensibilität, Authentizität und Augenmaß.

„Die Krise erdet“

Uli Zehfuß ist Liedermacher und Autor und seit 30 Jahren in der Branche. Am Anfang sei die Pandemie der reine Schock gewesen, weil plötzlich alle Termine wegbrachen. Durch seine Show-Reihen Ulis Wohnzimmer in Schwetzingen und Speyer und Sago Song Salon in anderen Städten sei er auch eine Art Veranstalter und musste viel koordinieren, absagen, verschieben, anderen Musikern mitteilen, dass sie leider weder Auftritt noch Gage bekommen würden. Er war und ist auch mit seiner neuen CD Erntezeit beschäftigt – und dafür war plötzlich viel mehr Zeit. Ebenso wie für ein Buch über das Liederschreiben, an dem er seit Jahren arbeitet. Er hat also versucht, alles nach vorne zu bringen, was sonst liegen geblieben war. Die Krise wirke also ambivalent. „Es ist eine neue Wirklichkeit, in die man tastend den Fuß setzt.“ Auch wenn der aktuelle Homeschooling-Wahnsinn auch seine Familie stresse, habe es durch die Entschleunigung sehr schöne Momente gegeben. Es werde den Menschen gerade sehr deutlich, was wichtig und unwichtig ist. „Die Krise erdet, und das tut gut.“

Er hat auch ein Büro für Pressearbeit aufgebaut, das ihn in der Krise finanziell trägt. Er wisse aber von Freunden und Kollegen, dass die Bedingungen der Hilfen in sehr vielen Fällen an der Wirklichkeit vorbeigingen. Sie zeigten, dass es in Deutschland eine strukturelle Diskriminierung freiberuflicher Existenzen gebe. Umso wichtiger sei die praktische lokale Hilfe: „Viele Freunde bekamen einfach Geld von Freunden und Verwandten, hier in Speyer gibt es den Kultur.Support, der unkompliziert einen Beitrag leistet.“

Eine Pflichtaufgabe

Er fürchtet, die Krise wirke auf die Kulturbranche wie Antibiotikum auf die Darmflora: Da werde ein ausbalanciertes Milieu ausradiert – und danach vermehrten sich die aggressivsten Formen am schnellsten. Wie viel Milieupflege von einem Staat betrieben werde, der Kultur als nicht so wahnsinnig relevant erachtet, kann man sich denken. Viele aus der Kulturbranche würden dauerhaft in bürgerliche Berufe abwandern. Wer Kunst und Kultur die Treue halte, erhalte diese. Wer nicht mehr hingehe, sorge dafür, dass sie dahingehe.

Kultur müsse eine kommunale Pflichtaufgabe werden. Konkret in Rheinland-Pfalz verhindert das Spardiktat des Landes gegenüber den in die Verschuldung getriebenen Kommunen viele kulturelle Aktivitäten. Es sei die Nagelprobe, ob die Politik es ernst meine mit der Kultur. Wird sie in der nächsten Legislaturperiode keine Pflichtaufgabe, sei alles Geschwätz. Er wünscht sich für zukünftige Hilfspakete das Schweizer Modell: In der Schweiz bekamen die Künstler 60 Prozent ihres steuerlich ausgewiesenen Verdienstes des Vorjahrs als Hilfe – ganz so, als hätten sie die gleichen Rechte und Ansprüche wie Angestellte. „Fand ich gut.“

