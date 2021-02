Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Andreas Gallenstein ist Veranstaltungstechniker, Audio-Engineer und seit 14 Jahren in der Branche. „Ich habe das Glück, dass ich noch vor der Corona-Krise aus der Selbstständigkeit in eine Festanstellung in einem großen Veranstaltungshaus in der Nähe von Speyer gewechselt bin und daher kaum von massiven und existenzbedrohenden finanziellen Einbußen wie die Mehrzahl meiner Kollegen bedroht bin“, sagt er. Eine lange Zeit war und ist sein Alltag davon bestimmt, bestehende Konzepte von Veranstaltungen an die neuen, häufig wechselnden Situationen und Anforderungen anpassen zu müssen. Er vermisst die frühere Leichtigkeit im Umgang mit Künstlern und Kollegen. Der Spaß bei und an der Arbeit weiche des Öfteren der Perspektivlosigkeit und Ohnmacht, nichts an der aktuellen Situation ändern zu können. Alle seien heiß drauf, dass es endlich wieder richtig losgehen kann!

Schnell wieder an die Arbeit

Viele Unternehmen und Selbstständige werden wahrscheinlich diesen Stillstand der Kultur- und Veranstaltungsbranche finanziell nicht überstehen und werden aufgeben müssen, meint er. Es werde sehr lange dauern, bis kulturelle Veranstaltungen auch nur annähernd in bekannten Formen wieder stattfinden können. Viele Kollegen und Künstler müssten sich, zeitweise oder endgültig, beruflich umorientieren, um überhaupt auch nur ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können, von laufenden Lager-, Miet- oder geschäftlichen Kosten ganz zu schweigen! Das macht ihn sehr betroffen und traurig! Er habe nie gedacht, dass einmal so große Teile der Kulturbranche stillstehen würden.

Er wünscht sich, dass nach Corona möglichst schnell alle Kulturschaffenden wieder der Arbeit nachgehen können, für die sie sich mit Herzblut und Leidenschaft entschieden haben. Von der Politik erhofft er sich, dass notwendigen Einschränkungen nicht unnötige Restriktionen folgen, die ein Aufleben der Kultur- und Veranstaltungsbranche behindern.

