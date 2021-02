Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Alessandro Panaro ist Event-DJ und seit 13 Jahren in der Branche. Er sagt zu seiner Situation: „Das Leben fühlt sich an als würde ich mit angezogener Handbremse fahren, man wartet quasi nur bis alles vorbei ist um wieder voll durch starten zu können. Dementsprechend ist die Motivation nicht besonders hoch.“

Es wurde ihm abgeraten, die Soforthilfe in Anspruch zu nehmen, da seine laufenden Kosten nicht sehr hoch seien und für Verdienstausfälle, die doch sehr hoch waren, das Geld nicht bestimmt seit. So hat ich mich mit meiner 50-Prozent-Stelle in der Betreuung von behinderten Menschen und Erspartem über Wasser gehalten.

Er glaubt, dass es für die Kleineren, die es eh schon schwer haben, nach der Krise noch schwerer werden könnte und dass die Großen davon profitierten. Was erwartet er von der Politik nach Corona? „Das ist eine gute Frage, ich würde mich über geringere Steuern für kleinere Unternehmen freuen (lacht). Ich hoffe einfach, dass wir dann sehr viele Veranstaltungen/Partys haben werden und die Politik uns dabei unterstützt. Die Speyerer Partyszene ist ja leider über die Jahre sehr eingeschlafen.“

Angst wird bleiben

Thomas Sraka ist Musiker und seit 30 Jahren in der Branche. Die Zeit der Krise erlebt er als sehr bedrückend und voller Sorge. Er könne als Musiker natürlich zu Hause spielen und komponieren, allerdings brauche er persönlich dazu eine Band, also Mitstreiter und den Austausch mit ihnen. Er möchte zum einen mit seiner Band „Andromeda Zoo“ ein neues Album schreiben und veröffentlichen und zum anderen mit seiner Coverband „One Eyed Jack“ Auftritte spielen.

Hilfspakete funktionieren für mich ihn nicht, da er neben seiner künstlerischen Tätigkeit als Musiker noch einem Beruf als Sachbearbeiter im Notariat nachgeht. Was ihn ärgert, ist, dass die Kultur- und Veranstaltungsbranche von öffentlicher Seite komplett vernachlässigt werde und die Menschen, die dahinterstehen, im Stich gelassen würden. Was die Politik in Krisenzeiten versäume, würden ihr die Betroffenen ganz sicher und mit Recht nachtragen. Großunternehmen erhielten kurzfristig Hilfen in Milliardenhöhe – Künstler müssten wesentlich größere Anstrengungen unternehmen. Sein Verständnis für die entsprechenden Entscheidungen und die angewandte soziale Rücksichtslosigkeit ist zwischenzeitlich voll und ganz aufgebraucht. Er lobt die angebotenen Hilfen seiner Heimatstadt Speyer. Hier werde zumindest im Rahmen des Möglichen versucht, Unterstützung in unterschiedlicher Hinsicht zu bieten: „Das begeistert und setzt deutliche Signale.“

Es wird wieder wie es war

Er vermutet, dass nach der Krise nichts mehr so sein werde wie vorher. Diese werde doch in den meisten Menschen eine Gefühlslage der Angst und Unsicherheit zurücklassen, die sich nur sehr schwer und zeitintensiv wieder auf ein normales Niveau bringen lasse. Bezüglich der wirtschaftlichen Folgen befürchte er, dass nur die wenigsten Kulturschaffenden diese Zeit überhaupt überstehen werden. Und selbst wenn sie mit zwei blauen Augen aus der Krise kämen, würden sie sich gut überlegen, ob sie in dieser Branche weiterhin tätig sein wollten und ob es genügend Aufträge gebe. „Uns steht ein ganz großer Umbruch bevor, der für die meisten bedeuten wird, von Null anzufangen; diesen Mut muss man erst mal fassen.“ Er bezeichnet dies als den größten anzunehmenden Unfall für die Kunst- und Kulturszene, und ob für viele eine Zukunft in dieser Branche bestehe, wage er zu bezweifeln. „Nichtsdestotrotz werde ich auf jeden Fall dem Musikmachen treu bleiben und sage mir persönlich: Jetzt erst recht.“

Kreativere Maßnahmen

Von der Politik erwartet er, dass sie die Betroffenen nicht in der Weise im Stich lässt, wie sie es bis heute tut, und die Hürden und bürokratischen Stolpersteine endlich lockert. Seine große Befürchtung ist, dass es nach der kommenden Bundestagswahl einen großen Aufschrei geben werde, da sich mehr und mehr Wähler zugunsten fragwürdiger populistischer Fänger entscheiden würden. Er erwartet oder wünscht sich zumindest für die Zeit nach Corona, dass diejenigen Menschen, die aus der Krise als wirtschaftliche Verlierer herauskommen, eine umso höhere soziale Unterstützung von öffentlicher Seite erhalten. „Denn wie so oft sind diese Menschen nicht sozial schwach, sondern wirtschaftlich schwach. Sozial schwach sind diejenigen, die den wirtschaftlichen Schwachen nicht oder nur unzureichend helfen.“ Er wünscht sich von der Bundes- und Landespolitik wesentlich kreativere und zukunftsorientiertere Maßnahmen. Jetzt einfach einen harten Lockdown zu verordnen für voraussichtlich insgesamt fünf bis sechs Monate zeige, wie hilflos wir seien.

Was die Politik nach Corona und die staatlichen Hilfen für unsere Branche angeht, stimmt er mit der Meinung von Lemmy von Motörhead überein und was dieser über Politiker sagte. Man solle die Hoffnung nicht aufgeben, aber einen Blick in die Kristallkugel würde er sich momentan, was die Zukunft der Kulturszene anbelangt, lieber nicht antun.

