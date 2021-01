Mit den unter http://www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Der Schlagzeuger Mike Fehn ist seit 36 Jahren in der Branche. Er erlebt die Zeit der Corona-Krise als stille Zeit. Ihn trifft natürlich der Wegfall von Livekonzerten und damit die Interaktion mit dem Publikum. Insbesondere fehle ihm, sagt er, seit Monaten die regelmäßige Probentätigkeit und der damit verbundenen Austausch mit Musikerkollegen und der kreative Prozess bei der Entwicklung von neuem Songmaterial oder Aufnahmen.

Glücklicherweise sei er durch ein zweites berufliches Standbein nicht direkt im Verlust des Lebensunterhaltes, wie viele meiner Musikerkollegen, betroffen. Deren Berichte über die komplizierte Beantragung von Hilfen und die häufig ausbleibende tatsächliche Unterstützung machen ihn sprachlos. Direkte Beispiele hierzu habe er auch im Familienkreis von selbstständigen Musikern und einem Produzenten. Eine Ausnahme sei hier das Engagement der Stadt Speyer, die durch den Kultur.Support schnell auf die prekäre Situation reagiert habe. Aber auch das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Verarmung droht

Er ist der festen Überzeugung, dass die Kulturlandschaft durch die derzeitige Situation verarmen werde. Viele alternative Veranstaltungsorte würden die Krise nicht überleben. Das Club-Sterben und die Schließung von Kleinkunstbühnen oder Musikkneipen habe schon lange vor Corona begonnen. Jetzt werde es auch die letzten Standhaften treffen. Gerade diese Orte hält er für die kreativen Entwicklung von Kunstschaffenden für sehr wichtig. Für das Publikum werde es fern der großen Arenen kaum noch Erlebnisräume gemeinsamen Kulturgenusses geben. Kein Platz mehr, um zu experimentieren.

Von der Politik erwartet er tatsächliche und realistische Hilfe für die kleinen Veranstalter und besonders für die soloselbstständigen Musiker und Schauspieler. Hilfen, die sich an der Lebenswirklichkeit dieser Künstler orientierten und nicht am grünen Tisch ausgesponnen würden. Selbstständige Künstler hätten in den seltensten Fällen Betriebskosten in nennenswerter Höhe. Sie müssten aber ihren Lebensunterhalt bestreiten.