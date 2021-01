Mit den im Internet und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Jessy Geis ist Veranstaltungsleiterin von „Mein Event“ und seit 18 Jahren in der Branche. „Mein Event“ habe einen großen Anteil am kulturellen Geschehen in Speyer. Neben den öffentlichen Events im Philipp eins und anderen Locations werden normalerweise viele Hochzeiten und Feste gefeiert. Jetzt herrsche quasi ein Arbeitsverbot. „Ich bin es gewohnt in der Öffentlichkeit zu stehen, habe engen Kontakt zu unseren Kunden und liebe außerdem persönlich das Nightlife und Konzerte. Es ist eine Achterbahnfahrt und das alles fehlt mir sehr“, sagt sie. Hilfspakete funktionierten glücklicherweise für „Mein Event“ und somit für sie gut.

Aber die Krise sei schlimm für die Branche. „Viele werden hart kämpfen müssen, um das zu überstehen. Aber das besondere an den Menschen, die in dieser Szene tätig sind, ist ihre Kreativität, ihr Durchhaltevermögen und das Bedürfnis, gemeinsam tolle Momente und Orte für Begegnungen zu schaffen.“ Speyer sei sehr reich an Kultur. Ihre Hoffnung ist, dass besonders durch diese schwierige Zeit mehr Menschen das begreifen, wert schätzen und unterstützen und gemeinsam wieder aufbauen, wo es nur möglich ist.

„Ohne uns ist Stille“

Es seien von der Politik schwierige Entscheidungen zu treffen. Die Bedeutung der Veranstaltungs- und Künstlerszene dürfe nicht übersehen werden, damit niemand zurückbleibt und das Leben nach der Krise wieder bunt und laut wird. „Es gibt so viele von uns mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ohne uns ist Stille.“

Martin „Stuff“ Hug ist Musiker und Gitarrenlehrer und seit 30 Jahren in der Branche. Als aktiver Musiker hatte er mit der Band „One Eyed Jack“ 2020 genau einen Auftritt, der nur durch das Engagement der Stadt als Veranstalter online stattfinden konnte. Dafür könne man dankbar sein, es rette Musikern, die lediglich mit Live-Auftritten leben müssen, jedoch nicht die Existenz. Da auch die Proben nicht stattfinden könnten, vermisst er den Kontakt zu den Mitmusikern sehr. Und natürlich das Geprobte dann auch auf der Bühne präsentieren zu können und den Gästen Freude zu schenken. Auch seien die nicht stattfindenden Proben und Auftritte eine Motivationsbremse. Lediglich was seine Aktivität an der klassischen Gitarre anbelange, habe er etwas mehr getan als sonst.

Der kreative Mensch

Künstlern einfach zu sagen, sie sollten Arbeitslosengeld beantragen, hält er bis heute für eine Unverschämtheit. Es zeige seiner Ansicht nach, wie wenig diese Arbeit wertgeschätzt werde und verkenne die soziale und geschichtsethische Bedeutung von Kunst: „Ist es nicht ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der Menschheit gewesen, dass er kreativ wurde und damit sein Umfeld und seine zwischenmenschlichen Beziehungen formte?“

Es sei wohl leider davon auszugehen, dass manche Künstler diese Zeit nicht in ihrem ursprünglichen Berufsfeld überleben werden und sich mit anderen Jobs oder einem Berufswechsel werden abfinden müssen. Und nicht nur kurzfristig werde sich die Anzahl der beruflich tätigen Künstler verringern. „Ich weiß von einigen, dass sie ihre Altersrücklagen aufgebraucht haben, um in dieser Zeit zu überleben. Nicht nur, dass ihnen dieses Geld später fehlt, auch ihre Rentenansprüche sind meist gering, so dass sie sich später (wie leider mittlerweile immer mehr Menschen) Unterstützung vom Staat werden holen müssen ... das empfinde ich als demütigend“, sagt er.

Aus der Krise lernen

Von der Politik für die Zeit nach Corona erwartet er nicht viel. „Die“ Politik sei schlichtweg mit der Vielfältigkeit der Aufgabenbereiche überfordert, unerfahren in solchen Belangen und durch den (sonst so guten) Föderalismus in der Handlungseinheitlichkeit und Außendarstellung gehemmt! Was er für die Zukunft wirklich erwartet, ist, dass man aus dieser Situation lernt.

„Ich weiß nicht, warum es so schwer ist, für mehr soziale Gerechtigkeit durch gerechtere Entlohnung und Besteuerung zu sorgen und somit den sozialen Frieden zu sichern. Bildung, und in diesem Umfeld auch die Kultur, ist die Grundlage für eine selbstreflektierende Gesellschaft“, sagt er.

