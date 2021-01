Mit den unter http://www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt an einer bundesweiten Initiative. Auf der Webseite gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Dezember ebenfalls vor.

Isabel Eichenlaub ist Musikerin, Cellistin und Musikpädagogin. Sie ist seit 25 Jahren in der Branche. Ihr Alltag in der Krise habe sich insofern geändert, dass sie sich mit der Endlichkeit des Gewohntem, des Gesicherten, des Lebens, des Normalen konfrontiere und die Grenzbereich neu auslote und beleuchte. „Ich nähre und pflege das, was mir selbst Licht und innere Sicherheit bringt: ein wachsendes Feingefühl für das, was für mich im Leben wesentlich ist, sinnliche Erfahrung, die Verbindung zu meinen Kindern, gute Gespräche mit Freunden und meinen Beruf als Künstlerin.“

In der Zeit des ersten Total-Lockdown sei es eine Herausforderung gewesen, den Alltag mit Beruf und Kindern zu bewältigen. „Es wurden aber auch neue Kräfte und Fähigkeiten wach. Ausfallende Proben und Konzerte waren dabei zeitlich betrachtet eher hilfreich! Was mir fehlte, ist der Energieaustausch mit dem Publikum.“ Ihre Tätigkeit ist bisher sehr vielseitig: Als Cellistin bis hin zur Auf-und Uraufführung zeitgenössischer Werke, eigenen Kompositionen, spartenübergreifenden Projekten mit Theater, Tanz, Bildender Kunst. Als Pädagogin arbeitet sie mit Kindern ab dem Kindergartenalter, gibt interkulturelle Musik-Workshops.

Der Weg wird zum Ziel

Durch den plötzlichen äußeren Stillstand habe sich in ihrem Alltag ein Raum installiert, in dem sie aus der Resonanz mit eigenen Empfindungen neue Motive finde und kontinuierlich weiterarbeite. Wie in jedem Entwicklungsprozess gehe sie durch Dunkelkorridore und trete wieder aus ihnen heraus. Der Weg ist zum Ziel geworden. Sie könne deutlich wahrnehmen, dass sich Widerstandskräfte entfalten, die in der schwierigen Lebenssituation eine Energiequelle sind. Sie möchte gerne weiterhin andere Menschen begleiten, einen Zugang zu Musik zu finden, als eine Welt, in der sie sich selbst kreativ erleben können und an Selbstbewusstsein und Selbstwertschätzung gewinnen.

Sie nutzte Fördergeld der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz für die Produktion einer CD mit dem Pianisten Adrian Rinck. Und es gebe weitere Ideen. Durch die ausfallenden Eigenmittel werde sie auf Finanzierungshilfe angewiesen sein.

Sie sieht in der Zukunft eine Chance, dass Live-Konzerte in einem neuen Werte-Bewusstsein besucht und gespielt werden. „Bei allen Veranstaltern, die es bisher trotz allem Mehraufwand ermöglichten, kulturelle Veranstaltung unter neuen Bedingungen durchzuführen, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. In meinem Fall waren dies: Zimmertheater Speyer, Theater in der Kurve Neustadt, Kulturverein Rhein-Neckar, Verein Leben und Kultur Landau, Stadt Landau, Protestantische Comenius-Kirchengemeinde Oggersheim.“

Sie wünscht sich eine Normalität, in der Kulturräume zweifellos installiert sind und der kunstschaffende Mensch gewertschätzt und unterstützt ist, damit seine Fähigkeiten in diese Räume fließen können.

Absagen und Umplanungen

Matthias Folz ist Leiter des Kinder- und Jugendtheater Speyer und seit 40 Jahren in der Branche. Nach dem ersten Lockdown war er mit Absagen und Umplanungen zum 30. Theatergeburtstages im März beschäftigt. Zeitgleich verschoben sich seine Arbeitsschwerpunkte in Richtung Antragsstellung und Einholung von Informationen über Corona spezifische Förderprogramme. In diese Phase fiel auch der Umzug und die Neueinrichtung des sanierten Alten Stadtsaales sowie die Planung und Realisierung der eingeschränkten Wiedereröffnung der Spielstätte im September.

Glückliche Momente

Positiv war für ihn: Das Kinder- und Jugendtheater konnte als außerschulischer Lernort Anfang Dezember ein auf zwei Schulklassen reduziertes Weihnachtsprogramm anbieten: Glückliche Momente für das Ensemble und unser junges Publikum.

Die Existenz des Kinder- und Jugendtheaters sowie die institutionelle Absicherung der drei Teilzeitstellen und des Haustechnikers seien gewährleistet gewesen. Hilfspakete haben die technische Ausstattung auch hinsichtlich der Digitalisierung und Möglichkeiten zur Aufzeichnung und zum Streaming der Arbeit verbessert. „So können wir im Theater gesichert das Licht einschalten und eine leere Bühne streamen.“ Das komplette künstlerische Personal bestehe aus Soloselbstständigen. Die Kollegen müssen sich also selbst um ihre wirtschaftliche Existenz kümmern, sind auf spezifische Förderprogramme ihres Bundeslandes angewiesen.

Mit der Existenzkrise vieler Kulturschaffenden habe sich vielleicht das Bewusstsein entwickelt, zusammen in einem Boot zu sitzen. Die Diskussion über Systemrelevanz und Wertigkeit von Kultur wird mal wieder öffentlich geführt. Bedenklich findet er die gesellschaftliche Entwicklung, dass soziale Nähe als gefährlich oder ansteckend empfunden wird. Die kulturellen Versammlungsstätten (mit Hygienekonzepten) seien doch einige der letzten Orte eines menschlichen Austausches und gemeinsamen Diskurses über Zukunftsmodelle und Pers