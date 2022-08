Angebote sind schon viele vorhanden, aufs Leihrad zu steigen. Sie sollten mehr genutzt werden.

Die Speyerer und die Touristen sollen rauf aufs Rad. Dafür lässt sich die Stadt mit ihren Unternehmen und Vereinen schon seit einigen Jahren etwas einfallen. Die Zahlen zeigen jedoch: Da geht noch Etliches. Um die 3700-mal pro Jahr werden die Nextbike-Räder in Speyer bewegt – ein überschaubarer Wert. Die Lastenräder von „Inspeyered“ als Alternative zum Auto könnten ebenfalls mehr Bewegung vertragen. Und das Angebot der Jobräder steckt noch in den Kinderschuhen. Um das Radfahren zukunftssicher zu machen, muss die Gesellschaft weiter umdenken. Der berühmte Weg zum Bäcker um die Ecke mit dem Auto ist noch viel zu sehr in den Köpfen festgefahren.