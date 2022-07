Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Montag zwischen 8 und 13.45 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet veranlasst. In der Eichendorffstraße, Industriestraße und Stockholmer Straße verhielten sich die Verkehrsteilnehmer laut Bericht ordnungsgemäß. Beanstandungen gab es hingegen in der Waldseer Straße (ein Fall) und vor allem in der Landauer Straße, in der 29 Fahrer das zulässige Tempo 30 überschritten. In der Landauer Straße lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 53 Kilometern pro Stunde, was laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Um Geschwindigkeitskontrollen und fehlende Verkehrsberuhigung in der Landauer Straße hatte es kürzlich eine öffentliche Debatte gegeben. Anwohner hatten ein strengeres Durchgreifen gefordert.