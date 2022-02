Bei Geschwindigkeitskontrollen im Speyerer Stadtgebiet hat die Polizei am Mittwoch 17 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. In der Landauer Straße hielten sich zwischen 9.45 und 10.30 Uhr sieben von 36 Fahrern nicht an das dort geltende Tempo 30. In der Fritz-Ober-Straße, wo ebenfalls Tempo 30 gilt, waren zehn Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Kontrolliert wurden dort zwischen 12.45 und 13.45 Uhr insgesamt 47 Fahrzeuge, der gemessene Spitzenwert abzüglich der Toleranz lag laut Polizei bei 53 Stundenkilometern. In der Armbruststraße haben die Beamten zwischen 10.45 und 11 Uhr keine Verstöße festgestellt.