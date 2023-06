Ein 42-Jähriger hat am Donnerstagabend Polizeibeamte, die ihn kontrollieren wollten, geschlagen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 20.30 Uhr von Zeugen gemeldet worden, dass ein Mann in der Ludwigstraße gegen den Außenspiegel eines geparkten Transporters getreten habe. Die Polizeistreife konnte vor Ort zwar keinen Schaden feststellen, fand den Verdächtigen allerdings in einer nahen Kneipe. Nachdem sich der 42-Jährige zunächst ruhig verhielt und in die Durchsuchung seines Rucksacks einwilligte, rannte er plötzlich weg, als die Beamten ihm die Durchsuchung seiner Person ankündigten. Als die Polizisten ihn einholten, schlug er nach ihnen, woraufhin sie ihn zu Boden brachten. Hier versuchte der 42-Jährige, den Beamten ihre Pfeffersprays vom Gürtel zu reißen. Der Verdächtige leistete gegen seine Fesselung erhebliche Gegenwehr, indem er sich sperrte und um sich schlug. Als die Polizisten den 42-Jährigen in den Gefangenentransporter bringen wollten, trat dieser um sich und versuchte sich loszureißen, weshalb sie ihn tragen mussten. Die Beamten trugen Schürfwunden davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Aufgrund einer mutmaßlichen Beeinflussung mit berauschenden Mitteln veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Zudem lagen Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation vor, weswegen der Mann in eine psychiatrische Fachklinik gebracht wurde.