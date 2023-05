Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in der Tullastraße so heftig geschlagen und getreten worden, dass er ins Krankenhaus musste. Laut Polizei war der junge Mann mit zwei 18-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit geraten. Auf dem Nachhauseweg verfolgten die beiden Jüngeren den 20-Jährigen mit dem Auto. In der Tullastraße griffen sie ihn schließlich an und flüchteten dann vom Tatort. Das Opfer erlitt Verletzungen an Kopf und Bauch.