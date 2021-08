Was die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte sich zur Aufgabe gemacht hat und warum deren Mitglieder am 1. September im Dom zusammenkommen.

Die Speyerer Bistumsgruppe der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte lädt für Mittwoch, 1. September, 18 Uhr, zu einer Festveranstaltung in den Speyerer Dom ein. Dort wird der Präsident der Vereinigung, Professor Bernhard Schneider (Trier), den Professoren Kurt Andermann (Freiburg/Breisgau) und Gerhard Fouquet (Kiel) die Ehrengabe der Gesellschaft überreichen.

Den Festvortrag zum Thema „Gottesdienst an der Saliergrablege. Zur Liturgie am Speyerer Dom im späten Mittelalter“ hält Professor Andreas Odenthal (Bonn). Für die musikalische Gestaltung der Feier, bei der Weihbischof Otto Georgens die Eröffnung und das Schlusswort übernimmt, sorgt Domorganist Markus Eichenlaub.

Eigene Forschungsprojekte

Die 1948 gegründete Gesellschaft versteht sich als eine zentrale Institution zur Erforschung der Geschichte des Christentums am „Mittelrhein“. Als gemeinsames Projekt von Forschenden und kirchenhistorisch Interessierten aus den Bistümern Erfurt, Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier bietet sie regelmäßig wissenschaftliche Tagungen und Publikationen an. Die Gesellschaft betreibt eigene Forschungs- und Editionsprojekte und vernetzt so theologische, kultur- und geisteswissenschaftliche Forschung und macht diese öffentlich. Die Jahrestagungen finden im Wechsel in den sechs Bistümern statt. Corona-bedingt veranstaltete die Speyerer Bistumsgruppe im April statt der geplanten Präsenzveranstaltung einen digitalen Studientag „Bistum und Hochstift Speyer um 1500“. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz am 1. September den Wert von 35 überschreiten, ist ein Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder ein negativer Corona-Test nötig.

Noch Fragen?

Weitere Infos und Anmeldung: Archiv des Bistums Speyer, Telefon 06232 102-388, E-Mail: bistumsarchiv@bistum-speyer.de.