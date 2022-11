Ab Montag ist das Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt geöffnet. In der blauen Telefonzelle in der Nähe der Pilgerstatue können Groß und Klein ihre Wünsche an das Christkind loswerden – ein Angebot des Schaustellerverbands Speyer in Kooperation mit der RHEINPFALZ. Das Himmelstelefon ermöglicht alljährlich und exklusiv beim Weihnachtsmarkt Anrufe im Sekretariat des Christkinds.

In den vier Wochen bis zum Fest ist es montags bis freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr auf Empfang. Wer in der blauen Telefonzelle die richtige Taste drückt, darf den freundlichen Helfern des Christkinds seine Wünsche für die Bescherung durchgeben. Gerade Kinder machen sehr gerne davon Gebrauch. Der Anteil der erfüllten Wünsche soll dabei hoch sein. Dazu trägt möglicherweise auch bei, dass die RHEINPFALZ einen besonderen Draht zum Sekretariat des Christkinds hat und über die Wünsche am Himmelstelefon jeweils in der gedruckten Zeitung und unter www.rheinpfalz.de berichtet.